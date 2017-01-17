Le transport fluvial, nouveau service associé à la carte Navigo
Pour Valérie Pécresse : « La Seine est aujourd’hui un axe délaissé par les transports en commun. En 2013 déjà, j’avais pris position pour l’exploitation de nouvelles offres de services de navettes fluviales de transports réguliers sur la Seine. Je ne peux donc que saluer l’initiative de Batobus pour la mise en place de son passe annuel ».
Cette initiative est destinée à assurer un tarif préférentiel de 40 € par an aux voyageurs possédant la carte Navigo (forfaits Navigo Annuel et Imagine R) pour emprunter les navettes fluviales de Batobus à volonté. Doté d’une flotte de huit bateaux, Batobus dessert 9 stations situées à proximité des principaux quartiers et monuments de Paris.
Réflexions autour de la relance des transports de personnes sur la Seine et tous les cours d’eau navigables
Parallèlement à cette initiative, et afin de nourrir la réflexion autour de la relance des transports sur la Seine et tous les cours d’eau navigables, Île-de-France Mobilités lance une étude du transport fluvial de personnes.
Cette étude s’attachera à examiner les expériences menées à l’étranger, les enseignements tirés de l’expérimentation Voguéo menée de 2008 à 2011, les besoins de « passeurs de rives » c’est-à-dire de liaisons courtes pour aller d’un côté du fleuve à un autre mais également les besoins en dehors de Paris. Elle aura également pour but d’explorer les possibilités offertes pour les différentes innovations dans le domaine permettant de proposer des nouveaux types de transports, à l’image de la solution « Sea Bubble » (embarcation électrique s’inspirant directement de l’Hydroptère).
L’objectif poursuivi est double : répondre au mieux aux besoins des voyageurs en présentant des solutions viables sur le long terme.