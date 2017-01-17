Le transport fluvial, nouveau service associé à la carte Navigo

Réflexions autour de la relance des transports de personnes sur la Seine et tous les cours d’eau navigables

Parallèlement à cette initiative, et afin de nourrir la réflexion autour de la relance des transports sur la Seine et tous les cours d’eau navigables, Île-de-France Mobilités lance une étude du transport fluvial de personnes.

Cette étude s’attachera à examiner les expériences menées à l’étranger, les enseignements tirés de l’expérimentation Voguéo menée de 2008 à 2011, les besoins de « passeurs de rives » c’est-à-dire de liaisons courtes pour aller d’un côté du fleuve à un autre mais également les besoins en dehors de Paris. Elle aura également pour but d’explorer les possibilités offertes pour les différentes innovations dans le domaine permettant de proposer des nouveaux types de transports, à l’image de la solution « Sea Bubble » (embarcation électrique s’inspirant directement de l’Hydroptère).

L’objectif poursuivi est double : répondre au mieux aux besoins des voyageurs en présentant des solutions viables sur le long terme.