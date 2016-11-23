Les lauréats 2016 des Trophées de la Mobilité
Noveos : Lauréat dans la catégorie Marche et espace public. « Une signalétique piétonne sur le parc d’affaires Noveos (Le Plessis-Robinson) ».
Le parc d’affaires Noveos a été récompensé pour la mise en place d’une signalétique piétonne, pour indiquer les temps de parcours à pied vers les transports en commun, les services de proximité et les diverses entreprises. Cette action vise à favoriser la marche dans un environnement initialement très routier.
FlexCité : Lauréat de la catégorie Transports en commun Lauréat. Des SMS pour informer les utilisateurs du réseau PAM.
FlexCité, filiale de RATP Dev, assure le transport à la demande de personnes à mobilité réduite. Son système d’information par envoi de SMS a été récompensé : il avertit l’usager la veille puis quelques minutes avant l’arrivée de son véhicule. Cette solution facilite et améliore le confort d’utilisation du service pour l’usager.
PNR du Gâtinais : Lauréat ex-æquo dans la catégorie Modes individuels motorisés, sécurité routière. Un réseau d’autostop organisé dans le PNR du Gâtinais.
Le parc naturel régional du Gâtinais français met en place, sur son territoire, un réseau d’auto-stop organisé et sécurisé sur le modèle « Rezo Pouce » avec un réseau d’utilisateurs et des arrêts identifiés par des panneaux qui permettent aux passagers et aux conducteurs membres du réseau de se reconnaître.
Pouces d’Yvelines : Lauréat ex-æquo dans la catégorie Modes individuels motorisés, sécurité routière. Un réseau d’autostop organisé dans les Yvelines.
L’association « Pouce d’Yvelines » met en place, sur un secteur rural du département, un réseau d’auto-stop organisé et sécurisé sur le modèle « Rezo Pouce » avec un réseau d’utilisateurs et des arrêts identifiés par des panneaux qui permettent aux passagers et aux conducteurs membres du réseau de se reconnaitre.
Phenix : Lauréat dans la catégorie Marchandise
L’entreprise Phenix a été récompensée pour la création de circuits courts de revalorisation des invendus. Phénix organise des tournées optimisées entre les différents supermarchés pour récupérer les invendus et les redistribuer à des associations caritatives situées à proximité. Les tournées sont effectuées avec des véhicules propres ou peu polluants. Le projet permet ainsi d’allier rationalisation du transport de marchandises et lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ville de Sceaux : Lauréat dans la catégorie Vélo
La ville de Sceaux a été récompensée pour avoir généralisé le cédez-le-passage au feu rouge pour les cyclistes, une première en France. Cette mesure qui améliore la sécurité des cyclistes, leur confort et leur temps de trajet et encourage l’utilisation du vélo pour les déplacements urbains de courte distance.
Val de Marne : Lauréat dans la catégorie Marche, espace public, accessibilité
Le département du Val de Marne a été récompensé pour son programme global de mise en accessibilité de l’ensemble des points d’arrêt de bus sur son territoire, quels que soient les gestionnaires de voirie concernés. Une démarche qui améliore le confort et l’accessibilité des transports en commun pour les habitants du département.