Les lauréats 2016 des Trophées de la Mobilité

Val de Marne : Lauréat dans la catégorie Marche, espace public, accessibilité

Le département du Val de Marne a été récompensé pour son programme global de mise en accessibilité de l’ensemble des points d’arrêt de bus sur son territoire, quels que soient les gestionnaires de voirie concernés. Une démarche qui améliore le confort et l’accessibilité des transports en commun pour les habitants du département.