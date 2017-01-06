Les projets de Bus T Zen 4 et 5 déclarés d’Utilité Publique

Des étapes préalables à la déclaration d’utilité publique

Les enquêtes publiques des projets T Zen 4 et T Zen 5 se sont respectivement déroulées du 30 mai au 4 juillet et du 30 mai au 30 juin 2016. Durant cette période, dix-huit permanences ont été organisées par la commission d’enquête de T Zen 4 pour rencontrer les citoyens des six communes du tracé. Douze permanences ont été organisées par la commission d’enquête du T Zen 5 sur les quatre communes concernées.

A l’issue des deux enquêtes, les projets ont obtenu un avis favorable des commissions d’enquête. Lors du Conseil du 5 octobre 2016, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) a confirmé l’intérêt général des deux projets.