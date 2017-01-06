Les projets de Bus T Zen 4 et 5 déclarés d’Utilité Publique
Des étapes préalables à la déclaration d’utilité publique
Les enquêtes publiques des projets T Zen 4 et T Zen 5 se sont respectivement déroulées du 30 mai au 4 juillet et du 30 mai au 30 juin 2016. Durant cette période, dix-huit permanences ont été organisées par la commission d’enquête de T Zen 4 pour rencontrer les citoyens des six communes du tracé. Douze permanences ont été organisées par la commission d’enquête du T Zen 5 sur les quatre communes concernées.
A l’issue des deux enquêtes, les projets ont obtenu un avis favorable des commissions d’enquête. Lors du Conseil du 5 octobre 2016, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) a confirmé l’intérêt général des deux projets.
Les prochaines étapes : les études pour préparer les travaux
Des études approfondies dites « d’avant-projet » et de « projet » vont s’engager en concertation avec tous les acteurs concernés. Elles permettront d’affiner le coût, le calendrier de réalisation et les caractéristiques techniques des projets et intègreront également les recommandations et réserves formulées par les commissions d’enquête.
Les bus T Zen 4 ET T Zen 5 pour des déplacements facilités et plus confortables
Le bus T Zen est un mode de transport innovant qui allie la performance et la qualité de service du tramway à la souplesse du bus : fréquence, régularité, priorité aux feux, stations accessibles et clairement identifiables, bien intégrées dans le paysage urbain.
Le bus T Zen 4 circulera sur une voie dédiée de 14 km entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare Train-RER de Corbeil-Essonnes avec 30 stations. Il desservira six communes : Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry et Corbeil-Essonnes.
Le bus T Zen 5 circulera sur une voie dédiée de 9 km entre le secteur Bibliothèque François Mitterrand à Paris 13e et le pôle de correspondances de Choisy-le-Roi. Il desservira 19 stations réparties sur quatre communes : Paris (13e), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi.