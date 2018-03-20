[Les travaux avancent] Prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux

Le projet en bref

Après un premier prolongement de Porte d’Orléans à Mairie de Montrouge en 2013, la ligne 4 continue son avancée en proche couronne parisienne, concourant au développement urbain de nouveaux territoires. Le prolongement comporte 1,9 km de nouvelles voies pour 2 nouvelles stations. Il permettra un trajet direct entre Bagneux et le centre de Paris en moins de 30 min. A la mise en service, ce sont prés de 37 000 voyageurs qui emprunteront chaque jour le prolongement.

Le projet est piloté par Île-de-France Mobilités qui en a confié la maîtrise d’ouvrage à la RATP, maître d’ouvrage. Il représente un investissement de 380 millions d’euros financé par la Région Île-de-France (60%) l’Etat (25%) et le département des Hauts-de-Seine (15%).

Le renouvellement des métros circulant sur la ligne est financé par Île-de-France Mobilités (50%) et la RATP (50%) pour un montant total de 211 millions d’euros . L’exploitation de la ligne est financée à 100% par Île-de-France Mobilités.