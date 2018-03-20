[Les travaux avancent] Prolongement de la ligne 4 du métro à Bagneux
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, Michel Cadot, Préfet de la Région Île-de-France et de Paris, Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et Catherine Guillouard, Présidente-Directrice générale de la RATP se sont réunis pour marquer la fin des travaux de génie civil à la future station Bagneux. Une étape décisive avant la mise en service, prévue pour mi-2021.
Le « gros des travaux » est terminé à Bagneux
Le chantier de prolongement de la ligne 4 du métro à Montrouge et Bagneux bât son plein depuis 2015. Les travaux dits de « génie civil » sont achevés à la station Bagneux, et pratiquement terminés à la station Verdun Sud. Ils consistent en la réalisation du gros œuvre : le tunnel, les parois, les dalles de béton qui constituent le sol et les étages des futures stations. Après achèvement de ces travaux, l’équipement et l’aménagement du tunnel et des stations pourra débuter : pose des rails, mise en place de la signalisation, éclairage, peinture… L’essentiel de l’activité se déroulera en sous-sol et les nuisances pour les riverains seront moindres.
Le projet en bref
Après un premier prolongement de Porte d’Orléans à Mairie de Montrouge en 2013, la ligne 4 continue son avancée en proche couronne parisienne, concourant au développement urbain de nouveaux territoires. Le prolongement comporte 1,9 km de nouvelles voies pour 2 nouvelles stations. Il permettra un trajet direct entre Bagneux et le centre de Paris en moins de 30 min. A la mise en service, ce sont prés de 37 000 voyageurs qui emprunteront chaque jour le prolongement.
Le projet est piloté par Île-de-France Mobilités qui en a confié la maîtrise d’ouvrage à la RATP, maître d’ouvrage. Il représente un investissement de 380 millions d’euros financé par la Région Île-de-France (60%) l’Etat (25%) et le département des Hauts-de-Seine (15%).
Le renouvellement des métros circulant sur la ligne est financé par Île-de-France Mobilités (50%) et la RATP (50%) pour un montant total de 211 millions d’euros . L’exploitation de la ligne est financée à 100% par Île-de-France Mobilités.