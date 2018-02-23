[Les travaux avancent] Prolongement du RER E à l’ouest

Le projet en bref

Le projet de prolongement du RER E à l’ouest comporte 14 stations, dont une section entièrement nouvelle entre Saint-Lazare et Nanterre – La Folie (avec la construction de 3 nouvelles gares) puis la reprise des voies de la ligne J du Transilien entre Nanterre et Mantes-La-Jolie qui seront modernisées en profondeur pour l’occasion. Trois départements sont concernés : Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Le projet est piloté par Île-de-France Mobilités qui en a confié la maîtrise d’ouvrage à SNCF Mobilités pour l’exploitation des services de transports et SNCF Réseau pour l’infrastructure de transport du réseau ferré national.

Le financement est quant à lui assuré par 8 partenaires l’État, Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine et des Yvelines, Paris, la Société du Grand Paris et la SNCF pour un montant de 3,80 milliards d’euros pour l’infrastructure, et 1,8 milliards d’euros pour le matériel roulant. L’exploitation de la future ligne sera financée à 100% par Île-de-France Mobilités.

55 km de voies nouvelles sont prévues (dont 47 rénovées et réaménagées). Le prolongement du RER E permettra un trajet de 40 min entre Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie. Près de 620 000 voyageurs quotidiens sont attendus à la mise en service.