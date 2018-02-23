[Les travaux avancent] Prolongement du RER E à l’ouest
Le chantier de ce projet structurant pour l’Île-de-France bat son plein. Retour en image et en vidéo sur les nombreux travaux d’aménagements en cours sur l’ensemble du linéaire de la future ligne.
Le « gros » du chantier se déroule actuellement à Nanterre et Courbevoie
Tout d’abord à Nanterre, deux ponts sont en cours de construction ainsi qu’un passage souterrain qui servira de liaison avec la future ligne 15 du futur Métro automatique du Grand Paris Express. Ce site servira également à accueillir le site de remisage des trains en exploitation. La directrice du projet fait le point en vidéo :
En parallèle, plusieurs opérations sont réalisées à Courbevoie pour préparer l’arrivée du tunnelier qui sera chargé de creuser le tunnel entre Nanterre et Haussmann – Saint-Lazare. Un puits d’entrée de 38 mètres est notamment en cours de creusement. Un dispositif qui permettra l’évacuation des déblais par voie maritime est également au programme. Enfin, sous le CNIT, des travaux sont menés pour reprendre les fondations du bâtiment afin de permettre la construction de la nouvelle gare du RER E.
D’importants travaux de modernisation sont en cours sur l’actuelle ligne J
Côté Yvelines, sur la ligne J en exploitation, plusieurs chantiers sont en cours, en entrée de gare de Poissy, les équipes du projet travaillent depuis septembre 2017 à l’élargissement du pont-rail situé rue de la Gare, ce qui permettra d’ajouter une troisième voie pour les trains et de fluidifier les circulations ferroviaires.
En gare d’Aubergenville-Elisabethville, des travaux sont réalisés pour allonger et rehausser les quais. Il est également prévu de remplacer les abris voyageurs actuels par de nouveaux équipements plus confortables.
Enfin à Paris, un puits est en cours de creusement depuis mi-décembre 2017. Il permettra aux ouvriers d’accéder au futur tunnel. Afin d’éviter les nuisances sonores, un hangar acoustique a été mis en place en février.
Le projet en bref
Le projet de prolongement du RER E à l’ouest comporte 14 stations, dont une section entièrement nouvelle entre Saint-Lazare et Nanterre – La Folie (avec la construction de 3 nouvelles gares) puis la reprise des voies de la ligne J du Transilien entre Nanterre et Mantes-La-Jolie qui seront modernisées en profondeur pour l’occasion. Trois départements sont concernés : Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines.
Le projet est piloté par Île-de-France Mobilités qui en a confié la maîtrise d’ouvrage à SNCF Mobilités pour l’exploitation des services de transports et SNCF Réseau pour l’infrastructure de transport du réseau ferré national.
Le financement est quant à lui assuré par 8 partenaires l’État, Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine et des Yvelines, Paris, la Société du Grand Paris et la SNCF pour un montant de 3,80 milliards d’euros pour l’infrastructure, et 1,8 milliards d’euros pour le matériel roulant. L’exploitation de la future ligne sera financée à 100% par Île-de-France Mobilités.
55 km de voies nouvelles sont prévues (dont 47 rénovées et réaménagées). Le prolongement du RER E permettra un trajet de 40 min entre Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie. Près de 620 000 voyageurs quotidiens sont attendus à la mise en service.