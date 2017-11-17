L’expérimentation des navettes autonomes en Île-de-France se poursuit à Vincennes

Un premier bilan très encourageant à La Défense

En début d’année, des navettes autonomes parcouraient le pont Charles-de-Gaulle entre les gares d’Austerlitz et de Lyon. Résultat : plus de 30 000 voyageurs attirés par cette nouvelle technologie en l’espace de deux mois. Un succès qui a poussé Île-de-France Mobilités à expérimenter toujours plus ce nouveau type de transport.

Le 29 juin 2017 étaient donc inaugurées des navettes autonomes sur le parvis de La Défense, et ce pour une durée de test de 6 mois, jusqu’au 31 décembre 2017. Le lieu est en effet idéal pour expérimenter les trois véhicules autonomes du fait du nombre important de piétons sur place et des longues distances pouvant séparer les bureaux des transports en commun. Et tout comme la première expérimentation début 2017, le bilan de ces 4 premiers mois est très bon, avec près de 35 000 voyageurs ayant sauté à bord des navettes et qui ont pu être transportés gratuitement sur 3 circuits différents.