Liaison Gare du Nord – Gare de l’Est : concertation jusqu’au 31 mars 2017

Or, distantes de seulement 500 mètres l’une de l’autre, ces gares sont faiblement connectées entre elles. Le réseau d’espaces publics reliant les deux gares est aujourd’hui vécu comme relativement inadapté : importante circulation automobile, fort dénivelé entre les gares avec des escaliers qui créent des difficultés pour les personnes à mobilité réduite, les voyageurs portant des bagages, signalétique peu visible, etc.

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) : « La Gare du Nord est la première gare d’Europe, l’une des principales portes d’entrée sur notre territoire. Dans un contexte post-Brexit, elle est capitale pour notre attractivité. Pôle majeur des déplacements du quotidien des Franciliens, il est crucial que la cohérence avec la Gare de l’Est soit approfondie et que l’ensemble s’insère parfaitement, avec une meilleure lisibilité, dans l’offre de transports en commun. »

Ce projet vise donc à faire émerger une liaison facile entre les gares, mais aussi la constitution d’un ensemble lisible, un « hub » de transports au sein d’espaces publics revalorisés.

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), l’Etat, la Région Île-de-France, la Ville de Paris et la SNCF donnent rendez-vous aux usagers des gares, aux riverains, salariés, associations, et tous les acteurs concernés pour s’informer lors de plusieurs temps forts.