Liaison Gare du Nord – Gare de l’Est : concertation jusqu’au 31 mars 2017
Or, distantes de seulement 500 mètres l’une de l’autre, ces gares sont faiblement connectées entre elles. Le réseau d’espaces publics reliant les deux gares est aujourd’hui vécu comme relativement inadapté : importante circulation automobile, fort dénivelé entre les gares avec des escaliers qui créent des difficultés pour les personnes à mobilité réduite, les voyageurs portant des bagages, signalétique peu visible, etc.
Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) : « La Gare du Nord est la première gare d’Europe, l’une des principales portes d’entrée sur notre territoire. Dans un contexte post-Brexit, elle est capitale pour notre attractivité. Pôle majeur des déplacements du quotidien des Franciliens, il est crucial que la cohérence avec la Gare de l’Est soit approfondie et que l’ensemble s’insère parfaitement, avec une meilleure lisibilité, dans l’offre de transports en commun. »
Ce projet vise donc à faire émerger une liaison facile entre les gares, mais aussi la constitution d’un ensemble lisible, un « hub » de transports au sein d’espaces publics revalorisés.
Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), l’Etat, la Région Île-de-France, la Ville de Paris et la SNCF donnent rendez-vous aux usagers des gares, aux riverains, salariés, associations, et tous les acteurs concernés pour s’informer lors de plusieurs temps forts.
Les rendez-vous : 4 rencontres sur le terrain de 17h à 19h30
- Tunnel de Château-Landon : mardi 7 mars
- Rue d’Alsace : jeudi 9 mars
- Gare de l’Est : mardi 14 mars
- Gare du Nord : mardi 21 mars
Une rencontre « le projet en marchant » avec deux heures de visites le samedi 11 mars de 9h30 à 12h.
Un Atelier consacré à l’aménagement de la liaison piétonne mardi 28 mars de 19h à 21h Mairie du 10ème arrondissement.
D’autres moyens d’information et d’expression sont mis à disposition pour permettre de recueillir l’avis de tous : un site Internet www.nouvelle-liaison-gare-nord-est.fr avec un formulaire de dépôt d’avis et un dépliant d’information avec une carte T diffusée dans les boîtes aux lettres à proximité des deux gares et diffusé lors des
Les chiffres clés
- 800 000 voyageurs par jour sur les deux gares dont 600 000 effectuent une correspondance
- 500 m entre les deux gares
- 4 lignes de métro
- 6 lignes de trains et RER
- 17 lignes de bus