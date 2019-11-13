Fatigué d’acheter des tickets T+ ? Essayez le nouveau service Navigo Liberté + et voyagez à la carte !

Vous pouvez voyager sur le périmètre suivant :

Les lignes du métro ;

Les tronçons dans Paris (zone 1) des lignes du RER/train ;

Les lignes de bus faisant l’objet d’une convention avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et pour lesquelles la tarification francilienne est applicable ;

Les lignes Orlybus et Roissybus ;

Les lignes de tram et Tzen ;

Le funiculaire de Montmartre.

Navigo Liberté + ne permet pas de voyager sur :

La ligne Tram 11 Express ;

Orlyval.

Est-ce pour moi ?

Si vous habitez ou travaillez en Île-de-France et que vous voyagez occasionnellement avec des tickets t+, alors oui, Navigo Liberté + est fait pour vous !

Combien cela me coûte ?

Chaque trajet coûte 1,49€*et vous bénéficiez de correspondances gratuites entre le RER ou train dans Paris/métro et le bus/tram (*hors OrlyBus/RoissyBus). Vous envisagez de voyager davantage ? Vous pouvez à tout moment charger un forfait Navigo toutes zones (Jour, Semaine, et Mois) sur le même passe.

Comment ça marche ?

Après avoir souscrit au service Navigo Liberté +, vous voyagez en validant votre passe Navigo à chaque passage au cours de votre trajet. Vous pouvez suivre votre consommation sur votre espace compte.

Chaque mois, vos trajets sont comptabilisés et vous êtes prélevé le mois suivant du montant total de vos déplacements. Si vous ne voyagez pas, vous ne payez rien !

A noter : le contrat est résiliable à tout moment et sans frais.

Pour + d’informations :

Rendez-vous sur navigo.fr/titres/liberte-plus ou adressez-vous aux agents RATP ou SNCF.