Nos lieux nature préférés (et gratuits) pour prendre le frais en Île-de-France

Un petit air de vacances à Conflans-Sainte-Honorine

Conflans-Sainte-Honorine, vous connaissez ? Posée à la confluence de deux fleuves, la Seine et l'Oise, c'est la capitale francilienne de la batellerie (le transport fluvial par péniche). Les bateliers y ont une chapelle (sur une péniche !) et même un internat pour leurs enfants.

Conflans a beaucoup à offrir au visiteur en quête de fraîcheur : un château médiéval, des falaises de craies et des berges de Seine joliment aménagées - grandes terrasses, transats au bord de l'eau. C'est une aussi le prétexte d'une belle promenade ombragée le long de l'eau, au fil des péniches et bateaux historiques qui y sont amarés.

RER A, lignes L et J, gare de Conflans-Fin d'Oise