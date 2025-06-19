Nos lieux nature préférés (et gratuits) pour prendre le frais en Île-de-France
À Paris (75)
Paris, comme toutes les grandes villes, concentre les îlots de chaleur. Mais la ville s'adapte et les espaces de fraîcheur se multiplient. En attendant qu'ouvrent les sites de baignade dans la Seine et le bassin de la Villette, du 5 juillet au 31 août, on vous recommande d'aller prendre le frais allongé sur l'herbe, sous un arbre centenaire, dans l'un de grands parcs de la ville - parc Monceau, parc Montsouris, parc des Buttes Chaumont, parc de Bercy ou même le très joli et méconnu parc du la Butte du Chapeau Rouge, bois de Boulogne ou de Vincennes... Le choix est vaste !
En Seine-et-Marne (77)
Dans ce département vert et bleu, entre forêt de Fontainebleau, Seine et Marne, les options fraîcheur sont multiples. On vous dévoile nos meilleurs plans anti-canicule.
Entre plage et forêt à Bois-le-Roi
Sur la ligne R, l'île de loisirs de Bois-le-Roi propose une plage aménagée et gratuite, entre bords de Seine et forêt de Fontainebleau. Baignade, grandes pelouses, jeux pour enfants et balade en forêt, à deux pas de la gare de Bois-le-Roi ? On fonce !
Ligne R, gare de Bois-le-Roi
Prendre le frais, les pieds dans le Loing
Chaque été, habitants et visiteurs se pressent pour profiter du décor magnifique de Moret-sur-Loing, ravissante petite ville médiévale, et de ses berges herbeuses qui descendent en pente douce vers les eaux vivantes du Loing. Enlevez vos chaussures, profitez de la fraîcheur de l'eau. Un bonheur.
Ligne R, gare de Moret - Veneux-les-Sablons
Flâner le long du canal de l'Ourcq
Sautez dans la P jusqu'à Crouy-sur-Ourcq. À peine sortis, la pleine campagne et ce joli château médiéval qui vous accueille. Quelques mètres en contrebas, c'est le canal de l'Ourcq qui vous attend pour une longue balade au bord de l'eau, sous les frondaisons des immenses arbres qui le bordent.
Ligne P, gare de Crouy-sur-Ourcq
Dans les Yvelines (78)
Étangs royaux sur la ligne N
Prenez la ligne N jusqu'au Perray-en-Yvelines, direction : les Étangs de Hollande. Anciens réservoirs destinés à alimenter les fontaines du château de Versailles, ces étangs sont aujourd'hui un lieu de promenade (et de baignade) idyllique, en bordure de la superbe forêt de Rambouillet. Et si le cœur vous en dit, remontez à pied les étangs - de l'étang de Saint-Hubert jusqu'au Grand Étang de Hollande où est implantée la base de loisirs, avec son espace de baignade entièrement gratuit ! Une longue balade toute en fraîcheur et en ombre.
Ligne N, gare du Perray-en-Yvelines
Un petit air de vacances à Conflans-Sainte-Honorine
Conflans-Sainte-Honorine, vous connaissez ? Posée à la confluence de deux fleuves, la Seine et l'Oise, c'est la capitale francilienne de la batellerie (le transport fluvial par péniche). Les bateliers y ont une chapelle (sur une péniche !) et même un internat pour leurs enfants.
Conflans a beaucoup à offrir au visiteur en quête de fraîcheur : un château médiéval, des falaises de craies et des berges de Seine joliment aménagées - grandes terrasses, transats au bord de l'eau. C'est une aussi le prétexte d'une belle promenade ombragée le long de l'eau, au fil des péniches et bateaux historiques qui y sont amarés.
RER A, lignes L et J, gare de Conflans-Fin d'Oise
Dans l'Essonne (91)
Rêves de fraîcheur à Chamarande
Au cœur de l'Essonne, filez prendre le frais dans le parc du château de Chamarande. Inscrit dans un espace naturel exceptionnel – la forêt du Belvédère et la Vallée de la Juine, le Domaine propose une multitude de paysages pour oublier un temps la chaleur. Bords de Juine, forêt ombragée et jardins d'agrément : 98 hectares pour respirer sous la canicule.
RER C, gare de Chamarande
Dans les Hauts-de-Seine (92)
Le Parc de l'île Saint-Germain
Imaginez : vous vous promenez sur une île au calme, partout les grandes pelouses succèdent aux petits jardins thématiques intimistes. Ça et là, des restaurants et aires de jeux ponctuent la balade. Tout autour : la Seine. Vous êtes dans une bulle de calme et de fraîcheur, et pourtant vous êtes dans les Hauts-de-Seine, entre Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt, à une portée de métro.
Métro ligne 12, station Mairie d'Issy, ou RERC, gare Issy-Val de Seine
En Seine-Saint-Denis (93)
Jeux d'eau au Parc départemental Georges Valbon
Le Parc départemental Georges Valbon, c'est le plus grand parc francilien classé Natura 2000, avec son lac et ses 400 hectares de prairies et de pelouses. Et en été, il joue à fond la carte aquatique ! Transats en bois face au lac, cascade, jets d'eau mais aussi buvettes, grandes pelouses et aires de jeux : venez donc vous poser au frais pour la journée, c'est totalement dépaysant, en pleine Seine-Saint-Denis.
Tram T11, station Stains - La Cerisaie, ou bus 249, station Centre des Essences
Dans le Val-de-Marne (94)
À l'ombre des guinguettes
Que serait le Val-de-Marne sans ses bucoliques bords de Marne ponctués de guinguettes légendaires ? Lorsqu'une envie de fraîcheur vous prend, sautez dans le RER, direction Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont ou Saint-Maur des Fossés pour une passeggiata ombragée au fil de l'eau.
RER A, stations Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont ou Saint-Maur des Fossés
Dans le Val-d'Oise (95)
Romantisme et fraîcheur à Auvers-sur-Oise
Prenez place dans la ligne H, direction : les bords de l'Oise ! Premier arrêt : Auvers-sur-Oise. La ville célèbre pour avoir accueilli le peintre génial Vincent Van Gogh dans ses dernières semaines, a beaucoup à offrir aux voyageurs en quête de fraîcheur. Des bords de l'Oise (avec une mignonne guinguette), jusqu'aux sentiers forestiers, en passant par le parc du Château d'Auvers et les jolies ruelles fleuries : dépaysement et ombre garantis !
Vous pouvez aller directement à Auvers en train, via un changement à Valmondois. Ou bien, ajouter une petite balade supplémentaire en vous arrêtant à Méry-sur-Oise. Vers Auvers, le chemin descend tout droit et au passage vous croiserez le château de Méry et son superbe parc (faites-y un tour).
Ligne H - gare d'Auvers-sur-Oise ou gare de Méry-sur-Oise
La Dolce Vita à L'Isle-Adam
Un peu plus loin sur la ligne H, la ravissante ville de l'Isle-Adam a beaucoup à offrir aux citadins en quête de fraîcheur ! Posée sur les bords de l'Oise, la petite cité déroule guinguettes et pelouses en pente douce jusqu'aux eaux fraîches du fleuve. Envie de plus de fraîcheur : des pédalos sont à louer. Et pour une journée comme à la plage, la bien nommée Plage de l'Isle-Adam propose son ambiance très Belle Epoque à ceux qui rêvent de baignade (la piscine est superbe) et de farniente. Attention, c'est payant (mais gratuit pour les moins de 5 ans).
Ligne H - gare de L'Isle-Adam