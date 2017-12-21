Les lignes de bus 115 et 126 fonctionnent désormais à l’électrique
100% de véhicules propres en zone dense d’ici 2025 et 2029 sur l’ensemble de la flotte francilienne représentant 9 500 cars et bus, tel est l’objectif d’Île-de-France Mobilités. Le développement et la mise en place progressive de bus électriques et biogaz sont donc essentiels pour mener à bien ce projet.
Après les 23 bus de la ligne 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt), c’est désormais au tour de la ligne 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) et de ses 115 000 voyageurs de découvrir ces nouveaux bus électriques conçus par Bolloré et arborant les nouvelles couleurs d’Île-de-France Mobilités. 10 bus électriques circuleront sur cette ligne.
La ligne 126 (Parc de St-Cloud / Porte d’Orléans) est également concernée par ces transports propres et silencieux, avec l’arrivée de 10 nouveaux bus dès le premier trimestre 2018.
Cette nouvelle technologie pourra améliorer le confort des voyageurs. Beaucoup moins bruyants, ils sont également équipés d’un tout nouveau type de chauffage, fonctionnant à l’énergie électrique.
D’autres lignes ont d’ores et déjà été désignées afin d’accueillir ces véhicules propres :
- La ligne 1 du réseau de R’Bus à Argenteuil, déjà équipée de 4 bus électriques (Ebusco) et qui doit en accueillir 4 nouveaux dans le courant de l’année 2018
- La ligne 23 du réseau de Versailles, qui sera équipée du Bus APTIS du groupe Alstom
- La ligne 72 circulant dans Paris (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville), qui bénéficiera de 5 Bluebus dès 2018