Les lignes de bus 115 et 126 fonctionnent désormais à l’électrique

100% de véhicules propres en zone dense d’ici 2025 et 2029 sur l’ensemble de la flotte francilienne représentant 9 500 cars et bus, tel est l’objectif d’Île-de-France Mobilités. Le développement et la mise en place progressive de bus électriques et biogaz sont donc essentiels pour mener à bien ce projet.

Après les 23 bus de la ligne 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt), c’est désormais au tour de la ligne 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) et de ses 115 000 voyageurs de découvrir ces nouveaux bus électriques conçus par Bolloré et arborant les nouvelles couleurs d’Île-de-France Mobilités. 10 bus électriques circuleront sur cette ligne.