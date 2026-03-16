À compter du lundi 16 mars 2026, les lignes desservant le plateau de Saclay sont modifiées.
Les travaux en cours sur le secteur nécessitent de faire évoluer les itinéraires et points d'arrêts desservis.
Christ de Saclay
Les travaux d'aménagement du pôle d'échanges multimodal du Christ de Saclay débutent sous maitrise d'ouvrage de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay.
Ils visent à réaliser le nouveau pôle bus de 19 postes à quai qui accueillera les lignes de bus en terminus ou en passage au Christ de Saclay, future gare de la ligne 18 du métro.
Sont également prévues 150 places pour les vélos, une grande place végétalisée et un dépose minute.
Durant ces travaux, les arrêts des lignes 4606, 4609 et 4610 sont déplacés.
Les lignes 4606, 4609 et 4610 en terminus au Christ de Saclay déposeront les voyageurs à l'entrée de la gare routière actuelle.
La reprise sera effectuée sur le nouveau linéaire aménagé sur la RD306, côté Ouest.
La ligne 4609, en direction de Jouy-en-Josas et Campus HEC, desservira un nouvel arrêt aménagé sur la RD306, côté Est.
Le positionnement des arrêts est précisé sur le plan ci-dessous et devrait être effectif jusqu'à l'été.
Université Paris-Saclay - échangeur de Corbeville
Situé à la jonction entre Saclay et Orsay, l’échangeur n°9 de Corbeville constitue un maillon essentiel du réseau routier du Plateau de Saclay.
Actuellement limité à 2×1 voie, il ne répond plus aux besoins croissants d’un territoire en pleine expansion, notamment avec l’arrivée de la future ligne 18. Le futur aménagement, réalisé par l'Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS), offrira deux fois deux voies et deux nouveaux ouvrages d’art, favorisant une circulation plus fluide.
Le chantier, débuté fin 2025, durera jusqu'à début 2028 et impacte fortement la circulation dans le secteur. D'ores et déjà, la N118 a été limitée à 70km/h et la voie lente supprimée en direction de Paris et l'échangeur côté Polytechnique modifié dans sa géométrie (suppression du rond-point).
Ces différents ajustements ont des répercutions sur les lignes de bus.
À compter du 16 mars 2026, ce qui change :
- ouverture d’un nouveau tronçon de la rue de Versailles, qui devient l’accès principal au plateau
- circulation modifiée dans le secteur et accès plus contraints entre Moulon et Corbeville
En conséquence, les itinéraires et les points d'arrêts des lignes 4606, 4607, 4609, 4659, 9105 et 9108 sont modifiés.
Le positionnement des arrêts est précisé sur le plan ci-dessous.
Les lignes 4606 et 9105 desserviront de nouveaux arrêts situés sur le site propre, côté N118.
Les lignes 4609 et 4659 continuent de desservir les quais situés devant la gare métro 18.
La ligne 4607 a son terminus modifié compte tenu de la suppression du rond-point de Corbeville.
La ligne 9108 conserve pour l'instant ses quais habituels.
Nous nous excusons par avance pour la gêne occasionnée et les retards possibles sur les lignes, compte tenu des évolutions de circulation.