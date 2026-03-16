Christ de Saclay

Les travaux d'aménagement du pôle d'échanges multimodal du Christ de Saclay débutent sous maitrise d'ouvrage de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay.

Ils visent à réaliser le nouveau pôle bus de 19 postes à quai qui accueillera les lignes de bus en terminus ou en passage au Christ de Saclay, future gare de la ligne 18 du métro.

Sont également prévues 150 places pour les vélos, une grande place végétalisée et un dépose minute.