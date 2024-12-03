Actualités similaires

Cette année, vos bus et trams de votre territoire de Bièvre lancent la troisième opération « Bus de Noël » 6 au 11 décembre, sur les villes d’Antony et Le Plessis-Robinson. Il s’agira de collecter des jouets neufs ou en très bon état qui seront ensuite remis aux Restos de Coeur à partir du 12 décembre.

Retrouvez le Bus de Noël spécialement décoré pour l’occasion :

Les 6, 7, 9 et 10 décembre de 10h à 16h au Supermarché Auchan Antony – Pascal situé au 134 Rue Pascal à Antony

situé au 134 Rue Pascal à Antony Le 11 décembre de 14h à 17h au Marché de Noël du Plessis-Robinson sur la dalle du marché du Plessis-Robinson

Ensemble, collectons des jouets neufs ou en très bon état (pas de peluches) pour les enfants !

Nous comptons sur vous !