À bord de nos bus, les belles rencontres ne sont jamais très loin

Chaque jour, nos lignes transportent bien plus que des voyageurs : elles transportent des histoires.

Des regards complices, des bonjours échangés machinalement, des discussions qui naissent autour d’une météo capricieuse ou d’un trajet partagé. Dans le mouvement du quotidien, nos bus deviennent parfois le théâtre de petites parenthèses humaines – celles qui réchauffent la journée.

En cette Saint‑Valentin, nous avons eu envie de célébrer justement cela : les rencontres qui naissent en chemin.

Pas seulement celles des amoureux – même si certains couples ont peut‑être commencé leur histoire à bord – mais aussi celles des amitiés inattendues, des voisins de siège fidèles, des conversations spontanées qui transforment un trajet banal en moment agréable.

Car le bus, c’est aussi ça : un lieu où se croisent des visages familiers, où se partagent un bout de route, où l’on se sent un peu moins seul. Et si parfois les rencontres marquent durablement, d’autres se contentent de déposer un sourire, une attention, un instant de gentillesse.

Alors aujourd’hui, que vous alliez retrouver quelqu’un que vous aimez déjà… ou que vous laissiez la magie du hasard opérer, merci de faire vivre chaque jour nos lignes par votre présence.



Qui sait ? La plus belle des rencontres se trouve peut‑être simplement à l’arrêt suivant.