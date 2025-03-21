A compter du 1er avril 2025, vous pouvez emprunter le T10 avec votre vélo, à condition de respecter certaines règles :

• La montée s’effectue uniquement par les portes autorisées et au niveau des emplacement matérialisés,

• Les vélos sont autorisés en dehors des heures de pointe uniquement :

Du lundi au vendredi : de 5h30 à 6h30, de 9h00 à 16h30 et de 19h00 à la fin de service

Les samedis et dimanches : toute la journée

• Pour des raisons de sécurité, les vélos ne doivent pas entraver la circulation des autres voyageurs à bord de la rame

• Les personnes à mobilité réduite restent prioritaires dans ces espaces partagés.