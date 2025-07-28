A compter du 1er septembre 2025, votre ligne 3117 évolue pour remplacer le Transport à la Demande FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.
La ligne desservira désormais les arrêts suivants :
- Gare de Verneuil l'étang
- Village nature à Serris
A compter du 1er septembre 2025, votre Transport à la Demande est remplacé par la ligne 3117 !
Publié le
Lecture 1 min
La ligne 3117 remplace désormais le TàD FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS
A compter du 1er septembre 2025, votre ligne 3117 évolue pour remplacer le Transport à la Demande FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.
La ligne desservira désormais les arrêts suivants :