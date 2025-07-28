A compter du 1er septembre 2025, votre Transport à la Demande est remplacé par la ligne 3117 !

La ligne 3117 remplace désormais le TàD FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS

A compter du 1er septembre 2025, votre ligne 3117 évolue pour remplacer le Transport à la Demande FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.

La ligne desservira désormais les arrêts suivants :

  • Gare de Verneuil l'étang
  • Village nature à Serris
Un itinéraire qui évolue !

Fiche Horaires 3117

