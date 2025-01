La ligne 24 dessert désormais les arrêts Marcel Dassault et Dewoitine à l’aller comme au retour.

La ligne 24 ne dessert plus les arrêts Copernic et Pasteur, qui restent desservis par les lignes 34 et 40. Pour continuer à emprunter la ligne 24, veuillez rejoindre les arrêts suivants :

· L’arrêt Le Bois, situé rue Grange Dame Rose à 400 mètres de l’arrêt Copernic

· L’arrêt Vélizy 2, situé rue Grange Dame Rose à 400 mètres de l’arrêt Pasteur