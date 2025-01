A compter du 26 juin 2023, vos lignes de bus évoluent !

Pourquoi le numéro de ma ligne de bus change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 500 lignes, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver la ligne qui vous intéresse. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Comment me repérer avec les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire de Bièvre, les numéros restent cohérents et les couleurs ne changent pas.

À chaque fois que cela était possible, l’ancien numéro a été repris afin de faciliter le changement (exemples : la 1 devient 401, la 2 devient 402, etc.).

Que va m’apporter ce nouveau numéro ?

Vous allez pouvoir retrouver votre ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque vous taperez son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, vous pourrez accéder directement aux informations qui vous concernent.

Quels seront les changements à partir du 26 juin 2023 ?

· La ligne 1 devient ligne 401 et voit son itinéraire légèrement modifié. Les arrêts ne changent pas mais l’un des terminus actuel « Concorde » sera modifié pour « Villemilan ».

· La ligne 2 devient ligne 402, l’itinéraire ne change pas. En revanche, la fréquence en heure de pointe passera à 10min au lieu de 12min et l’amplitude horaire augmentée jusqu’à 21h.

· La ligne 8 devient ligne 408, la ligne ne change pas.

· La ligne 9 devient ligne 409 et sera prolongée jusqu’à Massy Opéra (Hôpital J. Cartier). Cinq nouveaux arrêts seront créés après « Clos de Massy » : « Bièvre - La Poterne », « Massy-Verrières », « Ecole du Noyer – Doré », « Centre Commercial Noyer Doré », « Centre Sportif Lionel Terray » ainsi que le terminus « Hôpital J. Cartier ».

· Les lignes 4 et 12 fusionnent pour former la ligne 412. Certains noms d'arrêts changent pour correspondre aux stations de la nouvelle ligne de tramway T10. La fréquence et l’amplitude horaire sont augmentées.

· La ligne 15 devient ligne 415, certains noms d'arrêts changent pour correspondre aux stations de la nouvelle ligne de tramway T10.

· La ligne 18 devient ligne 418, la ligne ne change pas.

Bon voyage sur votre nouveau réseau !