Vos horaires de Noël sur les lignes 6161, 6162, 6163, 6164

A noter :

Les horaires du lundi 25 décembre 2023 (jour férié) et du week-end (samedi 30, dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier 2024) restent inchangés et sont disponibles sur vos fiches horaires habituelles.

Les horaires des autres lignes du territoire Vélizy Vallées ne changent pas.

Une question complémentaire? N'hésitez pas à nous joindre par téléphone au 01.87.58.04.35