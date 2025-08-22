Tout savoir sur la rentrée :
Du lundi 25 août au dimanche 31 août 2025 : les horaires appliqués seront ceux des petites vacances scolaires 2025-2026. excepté pour les lignes à vocation scolaire où les horaires de rentrée débuteront à partir du lundi 1er septembre 2025.
Des modifications sont prévues sur certaines lignes :
- 5106 : Décalage des horaires de certaines courses en heures creuses de 11h à 14h.
- 5115 : Nouvel arrêt sur la ligne : « Collège Léon Blum » à Villepreux.
Affiche de communication de la ligne 5115. Image d'un bus
- 5120 : Modification de l'itinéraire et création d'un nouvel arrêt « Hôtel de Police » à Elancourt.
- 5141 : Décalage des courses entre 6h50 et 7h30 afin de limiter les surcharges en direction de Versailles.
- 5199 : Décalage de certaines courses pour répondre aux besoins des élèves. L'itinéraire emprunté par les élèves primaires sera désormais direct entre le Val Joyeux et Jean de la Fontaine pour plus de sécurité.
Besoin de consulter les horaires ?
N'hésitez pas à vous rendre :
- Sur le site internet d’Île-de-France Mobilités > Me déplacer > Horaires
- Sur l'application d'Île-de-France Mobilités
- Aux points d'arrêt
- Auprès de notre centre de relation client au 0 800 10 20 20
- A l'agence des mobilités en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Dans une mairie ou médiathèque proches de chez vous
Restez informés des actualités et infos trafic de votre territoire en suivant @SQY_IDFM
Nous vous souhaitons une belle rentrée sur nos lignes !