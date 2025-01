A partir du 26 décembre, l’itinéraire de votre ligne est modifié en direction de la Gare de Bondy : Les arrêts Gallieni–Hôpital Jean Verdier et Place Carnot ne seront plus desservis et sont remplacés par l’arrêt Pasteur–Hôpital Jean Verdier.

A partir du 2 janvier 2024, l'arrêt Gymnase Aubertin ne sera plus desservi en direction de Gare de Bondy.