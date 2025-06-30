Vous trouverez ci-dessous les changements :
Les arrêts qui seront de nouveaux desservis sont :
- Ernest Lavisse
- Orée du Bois
- Grande Ceinture
- La Bruyère
Les arrêts qui ne seront plus desservis sont :
- Boulevard Rose, reporté à Foch Constanti (350m, 5 min à pied)
- Sorbiers, reporté à Saint-Anne (300m, 4 min à pied)
- Simonet, reporté à Foch Flament (220m, 3 min à pied)
L’arrêt Foch Justice est maintenu à son emplacement habituel, avenue du Maréchal Foch.
Le sens de circulation est modifié sur l’avenue du Maréchal Foch :
- Les bus de la ligne circuleront de nouveau dans les 2 sens sur l’avenue du Maréchal Foch. Référez vous à la destination affichée à l’avant du véhicule.