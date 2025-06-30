Vous trouverez ci-dessous les changements :

Les arrêts qui seront de nouveaux desservis sont :

Ernest Lavisse

Orée du Bois

Grande Ceinture

La Bruyère

Les arrêts qui ne seront plus desservis sont :

Boulevard Rose, reporté à Foch Constanti (350m, 5 min à pied)

Sorbiers, reporté à Saint-Anne (300m, 4 min à pied)

Simonet, reporté à Foch Flament (220m, 3 min à pied)

L’arrêt Foch Justice est maintenu à son emplacement habituel, avenue du Maréchal Foch.

Le sens de circulation est modifié sur l’avenue du Maréchal Foch :