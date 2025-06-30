À partir du 7 juillet, l’itinéraire de la ligne 5 évolue !

Publié le

Lecture 1 min

À compter du 7 juillet, la ligne 5 desservira à nouveau le quartier de la Bruyère à Poissy.

Vous trouverez ci-dessous les changements :

Les arrêts qui seront de nouveaux desservis sont :

  • Ernest Lavisse
  • Orée du Bois
  • Grande Ceinture
  • La Bruyère

 Les arrêts qui ne seront plus desservis sont :

  • Boulevard Rose, reporté à Foch Constanti (350m, 5 min à pied)
  • Sorbiers, reporté à Saint-Anne (300m, 4 min à pied)
  • Simonet, reporté à Foch Flament (220m, 3 min à pied)

 

L’arrêt Foch Justice est maintenu à son emplacement habituel, avenue du Maréchal Foch.

Le sens de circulation est modifié sur l’avenue du Maréchal Foch :

  • Les bus de la ligne circuleront de nouveau dans les 2 sens sur l’avenue du Maréchal Foch.  Référez vous à la destination affichée à l’avant du véhicule.

Fiche horaire ligne 5

 -  1.8 MB

Plan de la ligne 5

 -  822.8 KB