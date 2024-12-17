Ces deux nouvelles lignes circuleront en boucle, chacune dans un sens, depuis la gare de Sartrouville où elles partageront le même quai (quai A2). Elles permettront de mieux connecter entre eux les différents quartiers de votre ville et amélioreront votre offre de transport, à l’image du Fresnay/Vieux Pays et de la Vaudoire/Centre-ville qui bénéficieront de bus supplémentaires.

Les lignes 25 et 26 vous proposeront une offre mieux adaptée à vos habitudes de déplacements, tous les jours de la semaine.