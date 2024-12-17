Ces deux nouvelles lignes circuleront en boucle, chacune dans un sens, depuis la gare de Sartrouville où elles partageront le même quai (quai A2). Elles permettront de mieux connecter entre eux les différents quartiers de votre ville et amélioreront votre offre de transport, à l’image du Fresnay/Vieux Pays et de la Vaudoire/Centre-ville qui bénéficieront de bus supplémentaires.
Les lignes 25 et 26 vous proposeront une offre mieux adaptée à vos habitudes de déplacements, tous les jours de la semaine.
De nouveaux points d’arrêts desservis sur les lignes 25 et 26
Les arrêts « La Garenne » et « Vendanges » jusqu’à présent desservis par la ligne 30-05 seront désormais assurés par les lignes 25 et 26.
La desserte des quartiers du Fresnay/Vieux Pays et de la Vaudoire/Centre-ville sera améliorée par le passage des lignes 25 et 26 et de leurs nouveaux arrêts « Poste », «Masures », « Temple », « Docteur Roux », « Martial Dechard », « Mont Olivet », « Église », « Roosevelt » et « Suger », en complément des lignes 1, 9, 30-05, et 272.
Des bus en plus le samedi
Jusqu’à maintenant, la ligne 5 vous proposait un bus toutes les 60 minutes.
À partir du 6 janvier, les lignes 25 et 26 améliorent cette fréquence avec un bus toutes les 45 minutes le samedi matin et un bus toutes les 30 minutes le samedi après-midi.
NOUVEAU, des bus le dimanche
Avec la ligne 5, aucun bus ne circulait le dimanche. Avec les lignes 25 et 26, vous pourrez faire le tour de Sartrouville dans le sens que vous souhaitez avec un bus toutes les 70 minutes le dimanche, sur chaque ligne.
Mais aussi, des bus en plus en heure creuse, en semaine et le soir
En semaine, les fréquences seront améliorées en heures creuses et en soirée avec un bus toutes les 30 minutes là où vous pouviez attendre jusqu’à 55 minutes.
Les lignes 25 et 26 vous proposent également une amplitude élargie, avec des bus circulant jusqu’à 22h le soir, non seulement en semaine, mais également le samedi et le dimanche.