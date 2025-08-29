Nouveau : scannez le QR code de votre fiche horaire et retrouvez vos passages de bus en temps réel

Bonne nouvelle ! Les fiches horaires de vos arrêts de bus évoluent. Désormais, en scannant le QR code présent sur chaque fiche horaire, vous pouvez accéder directement depuis votre smartphone aux horaires de passage en temps réel. Et ce n’est pas tout : vous retrouvez aussi les informations des autres lignes qui desservent le même arrêt.