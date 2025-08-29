Retrouver les horaires de votre bus n’a jamais été aussi rapide !
Désormais, la plupart de nos fiches horaires aux arrêts affichent un QR code. En le scannant avec votre smartphone, vous accédez directement aux informations de l’arrêt et de votre ligne.
Vous pouvez ainsi :
- Consulter les horaires de passage en temps réel de votre ligne
- Visualiser également toutes les autres lignes de bus desservant le même arrêt, même d'un autre territoire
- Connaître les perturbations en cours sur votre ligne
- Retrouver la fiche horaire intégrale de votre ligne
- Accéder au plan détaillé de la ligne pour mieux planifier vos trajets.