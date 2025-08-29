Nouveau : scannez le QR code de votre fiche horaire et retrouvez vos passages de bus en temps réel

Bonne nouvelle ! Les fiches horaires de vos arrêts de bus évoluent. Désormais, en scannant le QR code présent sur chaque fiche horaire, vous pouvez accéder directement depuis votre smartphone aux horaires de passage en temps réel. Et ce n’est pas tout : vous retrouvez aussi les informations des autres lignes qui desservent le même arrêt.

Retrouver les horaires de votre bus n’a jamais été aussi rapide !

Désormais, la plupart de nos fiches horaires aux arrêts affichent un QR code. En le scannant avec votre smartphone, vous accédez directement aux informations de l’arrêt et de votre ligne.

Vous pouvez ainsi :

  • Consulter les horaires de passage en temps réel de votre ligne
  • Visualiser également toutes les autres lignes de bus desservant le même arrêt, même d'un autre territoire
  • Connaître les perturbations en cours sur votre ligne
  • Retrouver la fiche horaire intégrale de votre ligne
  • Accéder au plan détaillé de la ligne pour mieux planifier vos trajets.

Un moyen pratique, rapide pour mieux préparer et anticiper vos déplacements, où que vous soyez !