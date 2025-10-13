Voyager, c'est valider même abonné !
Avant de profiter de la dernière Palme d'or, on prend un ticket, même si on est abonné.
Dans le bus,c'est pareil : la validation est indispensable pour voyager en règle, même avec un abonnement.
Alors, à chaque montée, j'adopte le réflexe validation et j'évite une amende de 35 €.
Valider, c'est garantir une place pour chacun !
Avant d'entrer à la cantine, on prend un ticket, pour être sûr de profiter du meilleur steak frites.
Sur vos lignes, c'est pareil : valider à chaque montée, c'est permettre à Île-de-France Mobilités de connaître la fréquentation et d'ajuster l'offre de transport aux besoins.
Alors, à chaque montée, j'adopte le réflexe validation et je contribue à l'amélioration de mes futurs voyages.
Dans les transports en commun, chaque validation compte.
Ce petit geste quotidien a un impact concret pour vous et pour l’ensemble des voyageurs, il permet de :
- Sécuriser vos trajets et voyager l’esprit tranquille.
- Contribuer à améliorer la mobilité de demain.
Un bip suffit à démarrer vos voyages. Je monte, je valide !
Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @StGermain_IDFM