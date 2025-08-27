Un accueil de proximité

Située Place André Malraux, à deux pas de la gare de Saint-Germain-en-Laye au coeur de votre territoire, l'Agence Bus vous ouvre ses portes tout au long de la semaine.

Que vous soyez élève, étudiant, actif, habitant du territoire de Saint Germain Boucles de Seine ou simplement de passage, notre équipe vous accompagne dans toutes vos démarches liées aux transports.