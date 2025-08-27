L'Agence Bus du territoire de Saint Germain Boucles de Seine répond à toutes vos questions !

Besoin d'un conseil, d'un titre de transport ou d'un accompagnement personnalisé ? L'Agence Bus de votre territoire vous accueille pour répondre à vos questions et vous guider dans vos trajets au quotidien. Et si vous veniez découvrir ce service pensé pour vous ?

L'Agence Bus du territoire de Saint Germain Boucles de Seine, Place André Malraux à Saint-Germain-en-Laye.

Un accueil de proximité

Située Place André Malraux, à deux pas de la gare de Saint-Germain-en-Laye au coeur de votre territoire, l'Agence Bus vous ouvre ses portes tout au long de la semaine.

Que vous soyez élève, étudiant, actif, habitant du territoire de Saint Germain Boucles de Seine ou simplement de passage, notre équipe vous accompagne dans toutes vos démarches liées aux transports.

Votre quotidien facilité

Plus qu'un simple point de vente, l'Agence Bus est un espace pensé pour vous faciliter la vie !

Recharger votre carte Navigo en dernière minute, récupérer un dépliant horaires, résoudre un souci d'abonnement ou être conseillé dans vos choix, ici, chaque démarche devient plus rapide.

Une offre complète pour faciliter vos déplacements !

Un relais pour vos démarches en ligne

Votre Agence Bus, c'est aussi un lien direct avec l'univers numérique d'Île-de-France Mobilités. Accès aux informations en temps réel, titres dématérialisés ou encore objets trouvés, vous êtes accompagnés à chaque étape.

Un sac ou un téléphone oublié dans un bus ?

Déclarez-le en ligne et venez le récupérer directement en Agence si nous l'avons retrouvé !

