Un accueil de proximité
Située Place André Malraux, à deux pas de la gare de Saint-Germain-en-Laye au coeur de votre territoire, l'Agence Bus vous ouvre ses portes tout au long de la semaine.
Que vous soyez élève, étudiant, actif, habitant du territoire de Saint Germain Boucles de Seine ou simplement de passage, notre équipe vous accompagne dans toutes vos démarches liées aux transports.
Votre quotidien facilité
Plus qu'un simple point de vente, l'Agence Bus est un espace pensé pour vous faciliter la vie !
Recharger votre carte Navigo en dernière minute, récupérer un dépliant horaires, résoudre un souci d'abonnement ou être conseillé dans vos choix, ici, chaque démarche devient plus rapide.
Un relais pour vos démarches en ligne
Votre Agence Bus, c'est aussi un lien direct avec l'univers numérique d'Île-de-France Mobilités. Accès aux informations en temps réel, titres dématérialisés ou encore objets trouvés, vous êtes accompagnés à chaque étape.
Un sac ou un téléphone oublié dans un bus ?
Déclarez-le en ligne et venez le récupérer directement en Agence si nous l'avons retrouvé !
Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur le compte X (ex-Twitter) : @StGermain_IDFM