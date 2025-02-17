Arrêts inchangés, horaires adaptés
L’itinéraire et les arrêts de votre bus sur la ligne 262 sont maintenus. Les horaires et la fréquence sont adaptés, avec une amplitude légèrement élargie la semaine comme le week-end.
Nouvelle procédure pour les tickets SMS
Pour acheter vos tickets par SMS, vous devez désormais envoyer ARGBDS au 93100.
Nouveaux contacts
Pour accéder à toutes les infos pratiques sur votre territoire Argenteuil Boucles de Seine, vous êtes à la bonne adresse ! Rendez-vous en haut de cette page pour télécharger vos horaires, pour nous contacter ou pour vous connaître l’état du trafic.
Pour suivre les actualités de votre ligne de bus sur le réseau social X, il vous suffit d’ajouter le compte @ARGBDS_IDFM dans vos favoris.
Et si vous avez la moindre question, appelez-nous sur la ligne dédiée au 0800 10 20 20 (service et appel gratuit).