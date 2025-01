Bienvenue sur votre territoire du Haut Val d'Oise

Situé dans la partie Nord-Est du Val-d'Oise, territoire du Haut Val d'Oise organise principalement la desserte en bus de 345 754 habitants répartis sur 52 communes.

Les communes du territoire sont rattachées à trois Communautés de Communes :

La Communauté de Communes du Haut Val-d'Oise (CCHVO) pour les 8 communes situées au Nord-Ouest, la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) pour les 8 communes situées au Centre-Ouest et la Communauté de Communes de Carnelle Pays-de-France (CCCPF) pour les 19 communes situées à l’Est, et plusieurs autres intercommunalités réparties au Sud du territoire.

Ce territoire compte 28 lignes de bus qui assurent des dessertes intra ou intercommunales, régulières et scolaires, et permettent de rejoindre :

De nombreux lieux d’intérêt tels que la zone d’activité de Persan, le centre commercial du Grand Val et l’Université de Cergy, 36 établissements scolaires dont l’Université de Cergy et plus de 35 gares du réseau (4 lignes RER A, B,C et D) et (3 lignes de Transilien H, J et L).