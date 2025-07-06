Bonne nouvelle à Évry-Courcouronnes !
À partir du 15 juillet 2025, les lignes 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 et 4245 retrouvent leurs trajets habituels sur le haut de la gare Évry-Courcouronnes Centre.
Déviation terminée, circulation plus fluide ! Seule la station Agora reste non desservie.
Dès le mardi 15 juillet 2025, retrouvez toutes vos lignes en gare d'Evry-Courcouronnes.
Pour vous repérez, le nouveau plan des quais sera disponible directement en gare.
Vous pourrez également vous renseigner sur votre trajet auprès de nos agents d'accueil à l'agence commerciale située au premier étage de la gare d'Evry-Courcouronnes !
Bon voyage sur le territoire Evry Centre Essonne !