Dès le mardi 15 juillet 2025, retrouvez toutes vos lignes en gare d'Evry-Courcouronnes.

Pour vous repérez, le nouveau plan des quais sera disponible directement en gare.

Vous pourrez également vous renseigner sur votre trajet auprès de nos agents d'accueil à l'agence commerciale située au premier étage de la gare d'Evry-Courcouronnes !