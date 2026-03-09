Le bus de nuit, c'est quoi ?
Le bus de nuit c'est un bus qui prend le relais de vos modes lourds lorsqu'ils sont arrêtés. Toutes les nuits, toute l'année, vous pouvez compter sur lui pour rentrer chez vous ou vous rendre à Paris
En Île-de-France, plus de 55 bus de nuit, vous accompagnent entre 00h et 6h du matin.
Le bus de nuit N153 entre Paris Saint-Lazare et Saint-Germain-en-Laye
Sur le territoire de Saint Germain Boucles de Seine, le bus de nuit N153 relie Paris Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye. Accessible 7 nuits sur 7, il vous offre une solution fiable et pratique.
Et parce que voyager la nuit ne s'improvise pas, nos conducteurs sont formés aux spécificités du service et assurent une vigilance renforcée tout au long du trajet.
Comme pour tous les services de transport en commun, la validation du titre à bord reste obligatoire.
On vous y retrouve cette nuit ?
