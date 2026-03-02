Le bus de soirée, c'est quoi ?

Quand les lignes régulières s’arrêtent, le bus de soirée prend le relais dans certaines communes en Île-de-France. Programmé en correspondance avec les dernières arrivées de trains et de RER, il vous permet de rentrer chez vous sereinement.

Plus de 60 lignes fonctionnent chaque jour en Île-de-France :

avec les mêmes titres de transport que les autres lignes,

selon les règles habituelles de validation à bord.

Une solution simple et accessible pour sécuriser vos retours tardifs.