Avec le bus de soirée, vos trajets ne s’arrêtent pas à 22h !

Un train tardif, une sortie qui s’éternise, un imprévu en soirée… Pas de panique : à Saint-Germain-en-Laye, le bus de soirée vous permet de rentrer en toute tranquillité. Même après l’arrêt des lignes classiques.

Le bus de soirée, c'est quoi ?

Quand les lignes régulières s’arrêtent, le bus de soirée prend le relais dans certaines communes en Île-de-France. Programmé en correspondance avec les dernières arrivées de trains et de RER, il vous permet de rentrer chez vous sereinement.

Plus de 60 lignes fonctionnent chaque jour en Île-de-France :

  • avec les mêmes titres de transport que les autres lignes,
  • selon les règles habituelles de validation à bord.

Une solution simple et accessible pour sécuriser vos retours tardifs.

Un retour garanti à votre arrivée en gare de Saint-Germain-en-Laye

Sur votre territoire, le bus de soirée circule au départ de la gare de Saint-Germain-en-Laye. Il vous permet de poursuivre votre trajet et rentrer chez vous en toute tranquillité :

  • du lundi au samedi,
  • de 22h à 1h30 du matin,
  • en correspondance avec les dernières arrivées de RER.

Comme pour l’ensemble des transports en commun, la validation du titre de transport à bord reste obligatoire.

Itinéraire du bus de soirée depuis la gare routière de Saint-Germain-en-Laye.

Consulter les horaires du bus de soirée

On vous y retrouve ce soir ?

