Le bus de soirée, c'est quoi ?
Quand les lignes régulières s’arrêtent, le bus de soirée prend le relais dans certaines communes en Île-de-France. Programmé en correspondance avec les dernières arrivées de trains et de RER, il vous permet de rentrer chez vous sereinement.
Plus de 60 lignes fonctionnent chaque jour en Île-de-France :
- avec les mêmes titres de transport que les autres lignes,
- selon les règles habituelles de validation à bord.
Une solution simple et accessible pour sécuriser vos retours tardifs.
Un retour garanti à votre arrivée en gare de Saint-Germain-en-Laye
Sur votre territoire, le bus de soirée circule au départ de la gare de Saint-Germain-en-Laye. Il vous permet de poursuivre votre trajet et rentrer chez vous en toute tranquillité :
- du lundi au samedi,
- de 22h à 1h30 du matin,
- en correspondance avec les dernières arrivées de RER.
Comme pour l’ensemble des transports en commun, la validation du titre de transport à bord reste obligatoire.
On vous y retrouve ce soir ?
