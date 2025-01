Bus de Soirée Val d’Yerres Val de Seine : sortez le soir, on vous ramène !

À compter du 29 août 2022, l’offre Bus de Soirée s'étend ! Les Bus de Soirée prennent le relais sur vos lignes régulières au départ de votre gare et vous déposent à votre arrêt.

Cette offre est disponible au départ des gares de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges et Yerres, et dessert les principaux quartiers d'habitation du territoire de Val d’Yerres Val de Seine.

Les heures de départ coïncident avec les arrivées des RER D en provenance de Paris le soir.