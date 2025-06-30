Cet été 2025, vos dépliants prennent des congés !

Retrouvez vos horaires d'été valables du 14 juillet au 24 août 2025

Du 14 juillet au 24 août 2025 inclus

Pendant cette période, nos lignes passent en horaires d'été.
Pour la planète, nous changeons nos habitudes. Nos horaires d'été seront disponibles uniquement en ligne.

Besoin de consulter un horaires ?

N'hésitez pas à vous rendre :

  • Sur le site internet d’Île-de-France Mobilités > Me déplacer > Horaires
  • Sur l'application d'Île-de-France Mobilités
  • Aux points d'arrêt
  • Auprès de notre centre de relation client au 0 800 10 20 20
  • A l'agence des mobilités en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

Retrouvezci-dessous les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025 :

Ligne 5101

 -  582.7 KB

Ligne 5102

 -  1.8 MB

Ligne 5103

 -  835.2 KB

Ligne 5104

 -  806.6 KB

Ligne 5105

 -  587.8 KB

Ligne 5106

 -  872.8 KB

Ligne 5107

 -  877.5 KB

Ligne 5110

 -  663.9 KB

Ligne 5111

 -  489.4 KB

Ligne 5112

 -  390.8 KB

Ligne 5113

 -  672.9 KB

Ligne 5114

 -  416.1 KB

Ligne 5115

 -  586.2 KB

Ligne 5120

 -  634.9 KB

Ligne 5121

 -  1.4 MB

Ligne 5122

 -  693.9 KB

Ligne 5123

 -  384.4 KB

Ligne 5124

 -  412.0 KB

Ligne 5125

 -  354.6 KB

Ligne 5130

 -  416.9 KB

Ligne 5131

 -  496.1 KB

Ligne 5132

 -  1.3 MB

Ligne 5133

 -  748.4 KB

Ligne 5134

 -  947.1 KB

Ligne 5141

 -  1.3 MB

Ligne 5142

 -  982.6 KB

Ligne 5143

 -  782.0 KB

Ligne 5144

 -  361.3 KB

Ligne 5145

 -  938.7 KB

Ligne 5150

 -  656.2 KB

Ligne 5151

 -  801.2 KB

Ligne 5152

 -  450.5 KB

Les lignes à vocation scolaires de 5183 à 5199 ainsi que la ligne 5140 ne circulent pas pendant l’été.

Restez informés des actualités et infos trafic de votre territoire en suivant @SQY_IDFM

Nous vous souhaitons un bel été sur nos lignes !