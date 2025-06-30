Du 14 juillet au 24 août 2025 inclus
Pendant cette période, nos lignes passent en horaires d'été.
Pour la planète, nous changeons nos habitudes. Nos horaires d'été seront disponibles uniquement en ligne.
Besoin de consulter un horaires ?
N'hésitez pas à vous rendre :
- Sur le site internet d’Île-de-France Mobilités > Me déplacer > Horaires
- Sur l'application d'Île-de-France Mobilités
- Aux points d'arrêt
- Auprès de notre centre de relation client au 0 800 10 20 20
- A l'agence des mobilités en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
Retrouvezci-dessous les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025 :
Les lignes à vocation scolaires de 5183 à 5199 ainsi que la ligne 5140 ne circulent pas pendant l’été.
