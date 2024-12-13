De nouveaux horaires !
A compter du 6 janvier 2025, les lignes 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143, 5151 changent d'horaires pour une meilleure régularité.
N'hésitez pas à vous rendre à l'agence des mobilités à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la mairie ou la médiathèque la plus proche de chez vous ou sur le site d'IDFM pour consultez les horaires (disponibles fin décembre).
Du nouveau sur la ligne 5150 !
A partir du 6 janvier 2025, votre ligne évolue pour s'adapter à vos trajets : la ligne sera prolongée jusqu'à la commune de Buc.
- Remplacement de la ligne 7807 (ex-307) :
Une liaison directe en 30 minutes entre la gare de SQY-Montigny-le-Bretonneux et la zone industrielle de Buc en remplacement de la ligne 7807 (ex-307) dont l’itinéraire est modifié.
- Nouvelle desserte
Desserte spécifique de la zone industrielle de Buc
Lycée Franco-Allemand / Collège Martin Luther King
- Desserte de BUC
Du lundi au vendredi : Un bus toutes les 30 minutes en heures de pointe. Un bus toutes les heures en heures creuses.
Samedi : Un bus toutes les heures entre 7h et 20h