Changement d'horaires pour janvier 2025 et prolongement de la ligne 5150 !

A compter du 6 janvier 2025, des changements sont à prévoir sur 13 lignes. Voir le détail

De nouveaux horaires !

A compter du 6 janvier 2025, les lignes 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143, 5151 changent d'horaires pour une meilleure régularité.

N'hésitez pas à vous rendre à l'agence des mobilités à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la mairie ou la médiathèque la plus proche de chez vous ou sur le site d'IDFM pour consultez les horaires (disponibles fin décembre).

Du nouveau sur la ligne 5150 !

A partir du 6 janvier 2025, votre ligne évolue pour s'adapter à vos trajets : la ligne sera prolongée jusqu'à la commune de Buc.

  • Remplacement de la ligne 7807 (ex-307) :
    Une liaison directe en 30 minutes entre la gare de SQY-Montigny-le-Bretonneux et la zone industrielle de Buc en remplacement de la ligne 7807 (ex-307) dont l’itinéraire est modifié.
  • Nouvelle desserte
    Desserte spécifique de la zone industrielle de Buc
    Lycée Franco-Allemand / Collège Martin Luther King
  • Desserte de BUC
    Du lundi au vendredi : Un bus toutes les 30 minutes en heures de pointe. Un bus toutes les heures en heures creuses.
    Samedi : Un bus toutes les heures entre 7h et 20h

