De nouveaux horaires !

A compter du 6 janvier 2025, les lignes 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143, 5151 changent d'horaires pour une meilleure régularité.

N'hésitez pas à vous rendre à l'agence des mobilités à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la mairie ou la médiathèque la plus proche de chez vous ou sur le site d'IDFM pour consultez les horaires (disponibles fin décembre).