Actualités similaires

Plan Neige Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026
En cas de neige ou de verglas, la circulation des bus sur votre territoire Cergy-Pontoise Confluence peut être adaptée afin de garantir votre sécurité et celle des conducteurs.
Un Plan Neige est activé en fonction de l’état des routes et des décisions des autorités.
Il peut entraîner des modifications de desserte, des reports d’arrêts ou la suspension temporaire de certaines lignes.
Retrouvez ci-dessous le détail des lignes concernées et les solutions alternatives prévues :
Avant tout déplacement, vous pouvez :
- Télécharger le plan neige juste ici : Plan Neige CP Confluence 2025-2026
- Consulter le site IDF Mobilités
- Consulter le compteX : CPConflu_IDFM
- Contacter l'Agence Bus de Cergy-Préfecture au 0800 10 20 20 du lundi au vendredi de 7h à 19h45 et le samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h
À bientôt sur votre territoire !