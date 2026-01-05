Actualités similaires

Plan Neige Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026

En cas de neige ou de verglas, la circulation des bus sur votre territoire Cergy-Pontoise Confluence peut être adaptée afin de garantir votre sécurité et celle des conducteurs.

Un Plan Neige est activé en fonction de l’état des routes et des décisions des autorités.

Il peut entraîner des modifications de desserte, des reports d’arrêts ou la suspension temporaire de certaines lignes.

Retrouvez ci-dessous le détail des lignes concernées et les solutions alternatives prévues :