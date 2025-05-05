Voici les adaptations prévues dans les prochains jours :

chaque bus circule selon les horaires proposés le dimanche. Les journées concernées sont les suivantes : 8 mai, 29 mai et 9 juin 2025. Les 2 et 9 mai : l’offre de transport est maintenue selon les modalités habituelles proposées en période scolaire.

l’offre de transport est maintenue selon les modalités habituelles proposées en période scolaire. Le 30 mai : chaque bus circule selon les horaires proposés en période de vacances scolaires.

Informations pratiques

Il est recommandé aux usagers de consulter les horaires actualisés :

Sur le site ou via l’application Île-de-France Mobilités.

Directement aux arrêts de bus, via les affichages dédiés.

Les usagers sont également invités à anticiper leurs déplacements lors des jours fériés afin de voyager dans les meilleures conditions.