Voici les adaptations prévues dans les prochains jours :
- Pour les jours fériés : chaque bus circule selon les horaires proposés le dimanche. Les journées concernées sont les suivantes : 8 mai, 29 mai et 9 juin 2025.
- Les 2 et 9 mai : l’offre de transport est maintenue selon les modalités habituelles proposées en période scolaire.
- Le 30 mai : chaque bus circule selon les horaires proposés en période de vacances scolaires.
Informations pratiques
Il est recommandé aux usagers de consulter les horaires actualisés :
- Sur le site ou via l’application Île-de-France Mobilités.
- Directement aux arrêts de bus, via les affichages dédiés.
Les usagers sont également invités à anticiper leurs déplacements lors des jours fériés afin de voyager dans les meilleures conditions.