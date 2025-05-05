Circulation des bus pendant les ponts et jours fériés

Publié le

À l’occasion des ponts et des jours fériés, l’offre de transport de votre territoire Poissy-Les Mureaux est adaptée.

Voici les adaptations prévues dans les prochains jours :

  • Pour les jours fériés : chaque bus circule selon les horaires proposés le dimanche. Les journées concernées sont les suivantes : 8 mai, 29 mai et 9 juin 2025.
  • Les 2 et 9 mai : l’offre de transport est maintenue selon les modalités habituelles proposées en période scolaire.
  • Le 30 mai : chaque bus circule selon les horaires proposés en période de vacances scolaires.

 

Informations pratiques

Il est recommandé aux usagers de consulter les horaires actualisés :

  • Sur le site ou via l’application Île-de-France Mobilités.
  • Directement aux arrêts de bus, via les affichages dédiés.

Les usagers sont également invités à anticiper leurs déplacements lors des jours fériés afin de voyager dans les meilleures conditions.