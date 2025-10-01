Comme chaque année, le mois d’octobre est dédié à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein.



Dans le Département de Seine-et-Marne et plus particulièrement sur le #PaysBriard, plusieurs évènements solidaires sont organisés en partenariat avec les Communautés de communes.



Et bonne nouvelle #OnVousYEmmène 🚌



📍Sur la Communauté de communes de l'Orée de la Brie :



Un stand de prévention est prévu le samedi 18 octobre au Hyper U de Brie-Comte-Robert.



https://www.loreedelabrie.fr/octobre-rose-2025/



#OnVousYEmmène avec les lignes 3102, 3106 et 3108, 🚏 Arrêt le plus proche : Zi Centre Commercial



📍Sur la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS :



Une marche solidaire « Oz en rose » aura lieu le samedi 4 octobre au parc Oudry d’Ozoir-la-Ferrière.



https://www.lesportesbriardes.fr/



#OnVousYEmmène avec la ligne 3144, 🚏 Arrêt le plus proche : Stade des 3 Sapins



📍Sur la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne :



Un stand prévention, des jeux en libre accès et la diffusion du film « En première ligne » aura lieu le samedi 18 octobre au cinéma La Bergerie de Nangis.



https://brienangissienne.fr/La-Brie-en-Rose-programme-2025.html?recherche=octobre%20rose



#OnVousYEmmène avec la ligne 3129, 🚏 Arrêt le plus proche : Monuments aux Morts



