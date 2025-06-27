Actualités similaires

La carte scolaire permet de se déplacer entre le domicile et le collège/lycée à bord de l’une des lignes de bus Poissy - Les Mureaux
- Elle permet un aller-retour par jour scolaire sur la ligne de bus choisie.
- Elle est attribuée aux collégiens et lycéens de moins de 21 ans au 01/09/2025 habitant à plus de 3 kilomètres de leur établissement.
Pour savoir quelle ligne dessert votre établissement :
o Me déplacer | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (les horaires de la rentrée seront en ligne en août)
Vous avez une carte scolaire bus et vous souhaitez la renouveler ?
- Une proposition de renouvellement vous est adressée à votre domicile (envoi des courriers en juin).
- Vous nous renvoyez votre formulaire dûment complété avant le 14/07/2025 à
Keolis, Service scolaire
18 rue de la Senette
78 955 Carrières-sous-Poissy
- Un appel de fonds vous sera envoyé après enregistrement du dossier.
- Vous nous renvoyez votre règlement avant le 4/08/2025.
- Nous vous renvoyons votre carte d’abonnement à domicile.
Vous souscrivez votre carte scolaire bus pour la première fois ?
- Téléchargez votre formulaire d’inscription
- Complétez-le et faites-le valider par votre collège/ lycée.
ATTENTION : le cachet de l’établissement est obligatoire pour une première inscription
- Vous nous renvoyez votre formulaire dûment complété avant le 14/07/2025 à
- Un appel de fonds vous sera envoyé après enregistrement du dossier.
- Vous nous renvoyez votre règlement avant le 04/08/2025.
- Nous vous renvoyons votre carte d’abonnement à domicile.
Plus d’informations sur la carte Scolaire Bus sur http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/
Vous souhaitez vous déplacer plus ? Vous déplacer autrement ?
Découvrez l’ensemble des titres de transport dont les forfaits imagine R : www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs