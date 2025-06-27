Actualités similaires

La carte scolaire permet de se déplacer entre le domicile et le collège/lycée à bord de l’une des lignes de bus Poissy - Les Mureaux

- Elle permet un aller-retour par jour scolaire sur la ligne de bus choisie.

- Elle est attribuée aux collégiens et lycéens de moins de 21 ans au 01/09/2025 habitant à plus de 3 kilomètres de leur établissement.

Pour savoir quelle ligne dessert votre établissement :

o Me déplacer | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (les horaires de la rentrée seront en ligne en août)