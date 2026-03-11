Actualités similaires

Découvrez l'affluence moyenne à bord du tramway T9 pour organiser votre trajet

Vous souhaitez connaître les périodes d'affluences ou à l'inverse les périodes moins fréquentées ?

Pour vous aider à organiser votre trajet dans les meilleures conditions, nous vous présentons ici un guide visuel simple et clair illustrant l'affluence moyenne à bord du T9 afin de voyager de manière informée et sereine.