Actualités similaires

T9 - Envie de voyager assis ? Consultez l'affluence moyenne à bord du Tramway

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Découvrez l'affluence moyenne à bord du tramway T9 pour organiser votre trajet

Vous souhaitez connaître les périodes d'affluences ou à l'inverse les périodes moins fréquentées ? 

Pour vous aider à organiser votre trajet dans les meilleures conditions, nous vous présentons ici un guide visuel simple et clair illustrant l'affluence moyenne à bord du T9 afin de voyager de manière informée et sereine.

Pourquoi cette information ?

Comprendre les moments où le tramway est plus ou moins rempli vous permet de :

  • Choisir les horaires moins fréquentés pour plus de confort.
  • Prévoir suffisamment de temps en cas d'affluence importante.
  • Adapter votre trajet pour voyager plus sereinement, notamment aux heures de pointe.

Parfois quelques minutes avant ou après peuvent faire une grande différence !

Comment comprendre cette information ?

L'affluence à bord est présentée par sens de circulation, car le nombre de voyageur varie selon que vous voyagez en direction de Paris ou d'Orly à différents moments de la journée.

Chaque graphique présente un niveau d'affluence théorique sur une échelle colorimétrique :

  • Vert : tramway peu chargé, places assises disponibles, voyage détendu.
  • Jaune : affluence moyenne, places assises parfois limitées, quelques voyageurs debout.
  • Rouge : forte affluence, tramway souvent complet, voyageurs debout et parfois attente.

Ces visuels vous aideront à anticiper votre trajet selon votre horaire habituel ou occasionnel, en choisissant le créneau le plus adapté à vos besoins. Ces informations restent néanmoins une moyenne théorique à l'échelle de la course entière. L'affluence réelle sur un jour donné peut être différente de l'affluence moyenne habituellement constatée.

Indice d'affluence à bord du T9 en direction de Porte de Choisy un jour de semaine

Indice d'affluence à bord du T9 en direction de Orly - Gaston Viens un jour de semaine

Nous vous souhaitons un excellent voyage sur la ligne T9 du réseau Île-de-France Mobilités.

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