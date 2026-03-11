Actualités similaires

Découvrez l'affluence moyenne à bord du tramway T9 pour organiser votre trajet
Vous souhaitez connaître les périodes d'affluences ou à l'inverse les périodes moins fréquentées ?
Pour vous aider à organiser votre trajet dans les meilleures conditions, nous vous présentons ici un guide visuel simple et clair illustrant l'affluence moyenne à bord du T9 afin de voyager de manière informée et sereine.
Pourquoi cette information ?
Comprendre les moments où le tramway est plus ou moins rempli vous permet de :
- Choisir les horaires moins fréquentés pour plus de confort.
- Prévoir suffisamment de temps en cas d'affluence importante.
- Adapter votre trajet pour voyager plus sereinement, notamment aux heures de pointe.
Parfois quelques minutes avant ou après peuvent faire une grande différence !
Comment comprendre cette information ?
L'affluence à bord est présentée par sens de circulation, car le nombre de voyageur varie selon que vous voyagez en direction de Paris ou d'Orly à différents moments de la journée.
Chaque graphique présente un niveau d'affluence théorique sur une échelle colorimétrique :
- Vert : tramway peu chargé, places assises disponibles, voyage détendu.
- Jaune : affluence moyenne, places assises parfois limitées, quelques voyageurs debout.
- Rouge : forte affluence, tramway souvent complet, voyageurs debout et parfois attente.
Ces visuels vous aideront à anticiper votre trajet selon votre horaire habituel ou occasionnel, en choisissant le créneau le plus adapté à vos besoins. Ces informations restent néanmoins une moyenne théorique à l'échelle de la course entière. L'affluence réelle sur un jour donné peut être différente de l'affluence moyenne habituellement constatée.