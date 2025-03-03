A Courtabœuf, le bus c'est que du plus.
Pourquoi faire évoluer les lignes 2, 21, 22 et 23 ?
Jusqu'à présent, les lignes 2, 22 et 23 avaient des itinéraires différents en fonction de l’heure de la journée, avec des arrêts desservis uniquement dans un sens ou non desservis les samedis. Elles fonctionnaient par ailleurs par demi-journée en semaine. Île-de-France Mobilités choisit de simplifier et renforcer l'offre de desserte du parc d'activités de Courtabœuf.
La restructuration mise en place le 22 avril 2025 permet d’améliorer la lisibilité et rationaliser la desserte bus : passer de 4 à 3 nouvelles lignes, plus claires pour faciliter les déplacements des voyageurs et inciter les usagers à prendre le bus. Ces lignes sont repensées pour permettre d’accéder à toutes les zones de Courtabœuf depuis la gare de Massy-Palaiseau.
Cette évolution est également l’occasion d’intégrer la nouvelle numérotation régionale pour les trois nouvelles lignes avec le préfixe "46" dans l’attente d'un changement de numérotation des autres lignes du territoire à venir.
Cette restructuration apporte :
- Une meilleure lisibilité de la desserte : les deux lignes principales ont désormais un itinéraire identique à l’aller comme au retour et les arrêts seront desservis dans les deux directions (vers Massy et vers les Ulis). La ligne 4622 fonctionne de façon circulaire via Courtabœuf au départ de Massy-Palaiseau. De nouveaux quartiers des Ulis sont reliés à la zone de Courtabœuf, comme celui des Cévennes.
- Un service continu toute la journée : Ces trois lignes circulent toute la journée. Le samedi, les secteurs de Canada / Baltique (ligne 4602) et Parana (4621) bénéficient aussi d’une desserte en bus. Cela offre un accès à certains équipements de l’industrie tertiaire et notamment des services (hôtellerie).
- Une amplitude horaire plus large : L’amplitude de fonctionnement est étendue en soirée. Sur la ligne 4602, la desserte commence toujours à 4h30 en semaine mais se termine vers 1h30, du lundi au dimanche. Les horaires permettent la correspondance avec le dernier RER B venant de Paris (direction Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). L’extension de l’amplitude de la ligne 4621 offre également une desserte supplémentaire au secteur Parana.
Au départ de Massy-Palaiseau, ces 3 nouvelles lignes desservent l'arrêt "Château d'Eau".
La ligne 4602
Votre ligne 4602 relie le Centre Commercial Ulis 2 à la gare de Massy-Palaiseau.
Elle dessert les secteurs Canada et Baltique de la zone d'activités Courtabœuf.
Aux Ulis, elle dessert les quartiers du Béarn, Saintonge, Périgord, Anjou Île de France, Bourogne et Alsace.
Pour plus de simplicité, l'itinéraire est identique toute la journée à l'aller comme au retour.
» Fonctionnement : du lundi au dimanche
» Amplitude : 4h30 à 1h30
» Fréquence semaine : 6 minutes en heure de pointe et 15 minutes en creux
» Fréquence samedi : 15 minutes
» Fréquence dimanche : 30 minutes
La ligne 4621
Votre ligne 4621 relie le Centre Commercial Ulis 2 à la gare de Massy-Palaiseau.
Elle dessert le secteur Parana de la zone d'activités Courtabœuf.
Aux Ulis, elle dessert les quartiers des Cévennes, Ventoux, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace.
Pour plus de simplicité, l'itinéraire est identique toute la journée à l'aller comme au retour.
» Fonctionnement : du lundi au samedi
» Amplitude : 6h00 à 23h00
» Fréquence semaine : 10 minutes en heure de pointe et 30 minutes en creux
» Fréquence samedi : 30 minutes
La ligne 4622
Votre ligne 4622 relie la gare de Massy-Palaiseau à la zone Nord de Courtabœuf.
Elle dessert les secteurs Baltique, Norvège et Québec.
Elle fonctionne en boucle, au départ de Massy-Palaiseau.
» Fonctionnement : du lundi au vendredi
» Amplitude : 6h00 à 21h30
» Fréquence semaine : 12 minutes en heure de pointe et 30 minutes en creux
La renumérotation des lignes du territoire Paris Saclay
Pourquoi le numéro des lignes change ?
Le réseau de bus francilien est composé d'environ 1900 lignes, avec des systèmes de numérotation qui cohabitent, mais qui ne se ressemblent pas.
Actuellement, il existe des dénominations très différentes (12, 114, DM10A…) ce qui complique la compréhension du réseau.
Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?
L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, chacun avec un code spécifique, selon le lieu de circulation de la ligne.
La renumérotation des lignes du territoire Paris Saclay
Sur le territoire de Paris Saclay, toutes les lignes régulières de bus commenceront désormais par « 46 » Ex : la ligne 2 devient la ligne 4602.
Les numéros de lignes Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département. Ex : la ligne Express 91-05 devient 9105.
Que va apporter ce nouveau numéro aux clients voyageurs ?
Les voyageurs pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement lors d’une recherche sur l’application ou le site iledefrance-mobilites.fr, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro.
Quand est-ce que les lignes changent de numéro ?
A l’exception des lignes 4602, 4621 et 4622 qui intègrent la numérotation régionale dès le 22 avril, l’ensemble des lignes du territoire de Paris Saclay changeront de numéro à l’automne 2025.