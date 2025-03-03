Pourquoi faire évoluer les lignes 2, 21, 22 et 23 ?

Jusqu'à présent, les lignes 2, 22 et 23 avaient des itinéraires différents en fonction de l’heure de la journée, avec des arrêts desservis uniquement dans un sens ou non desservis les samedis. Elles fonctionnaient par ailleurs par demi-journée en semaine. Île-de-France Mobilités choisit de simplifier et renforcer l'offre de desserte du parc d'activités de Courtabœuf.

La restructuration mise en place le 22 avril 2025 permet d’améliorer la lisibilité et rationaliser la desserte bus : passer de 4 à 3 nouvelles lignes, plus claires pour faciliter les déplacements des voyageurs et inciter les usagers à prendre le bus. Ces lignes sont repensées pour permettre d’accéder à toutes les zones de Courtabœuf depuis la gare de Massy-Palaiseau.

Cette évolution est également l’occasion d’intégrer la nouvelle numérotation régionale pour les trois nouvelles lignes avec le préfixe "46" dans l’attente d'un changement de numérotation des autres lignes du territoire à venir.

Cette restructuration apporte :

Une meilleure lisibilité de la desserte : les deux lignes principales ont désormais un itinéraire identique à l’aller comme au retour et les arrêts seront desservis dans les deux directions (vers Massy et vers les Ulis). La ligne 4622 fonctionne de façon circulaire via Courtabœuf au départ de Massy-Palaiseau. De nouveaux quartiers des Ulis sont reliés à la zone de Courtabœuf, comme celui des Cévennes.

Ces trois lignes circulent toute la journée. Le samedi, les secteurs de Canada / Baltique (ligne 4602) et Parana (4621) bénéficient aussi d’une desserte en bus. Cela offre un accès à certains équipements de l’industrie tertiaire et notamment des services (hôtellerie). Une amplitude horaire plus large : L’amplitude de fonctionnement est étendue en soirée. Sur la ligne 4602, la desserte commence toujours à 4h30 en semaine mais se termine vers 1h30, du lundi au dimanche. Les horaires permettent la correspondance avec le dernier RER B venant de Paris (direction Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). L’extension de l’amplitude de la ligne 4621 offre également une desserte supplémentaire au secteur Parana.

Au départ de Massy-Palaiseau, ces 3 nouvelles lignes desservent l'arrêt "Château d'Eau".