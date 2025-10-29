Dans le cadre de l’amélioration continue du réseau de transport en commun, les lignes 4240 et 9112bénéficient de quelques évolutions sur le territoire.

Ligne 4240

Avec la nouvelle desserte du quartier de Montconseil, la ligne 4240 améliore significativement l’accessibilité locale. Elle facilitera les déplacements quotidiens des habitants et renforçant la connexion entre ce quartier, le centre-ville de Corbeil-Essonnes ainsi que la Mairie et la gare RER.



Découvrez le nouveau plan de la ligne ci-dessous.

Ligne 9112

Sur la ligne 9112, des ajustements sont apportés aux temps de parcours afin d’améliorer la régularité et la ponctualité du service. Ces nouveaux horaires, correspondants davantage aux conditions réelles de circulation, permettront d'améliorer les déplacements des voyageurs notamment vers l'aéroport d'Orly et le Marché International de Rungis.



Consultez la nouvelle fiche horaire ci-dessous.

Retrouvez l’actualité des lignes du territoire sur notre compte X (ex Twitter) : @EvryEss_IDFM.