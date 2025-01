Keolis Île-De-France, opérateur pour le compte d’Île-de-France Mobilités, recrute #ConduireVousMeneraLoin

#ConduireVousMeneraLoin

Vous souhaitez rejoindre un groupe pionnier de la mobilité et vous voulez profiter d'un emploi stable, durable et porteur d'une véritable mission de service public ?

Présent dans tous les départements d'Île-de-France, Keolis agit chaque jour pour offrir des modes de déplacement plus agréables et plus humains.

Keolis s'adresse à tous les profils, quel que soit leur niveau de diplôme et d’expérience. Nous croyons dans le potentiel de chacun et faisons en sorte qu’il s’exprime grâce aux expériences partagées que nous pouvons offrir.

Vous avez entre 20 et 29 ans et le permis B depuis au moins 2 ans ?

Destiné aux métiers de la conduite, le Campus Mobilités Keolis accueille et forme aux métiers de la conduite des personnes âgés de 20 à 29 ans, disposant du Permis B depuis plus de 2 ans. Cette formation permet d'obtenir un titre professionnel de Conducteur de Transport en Commun sur Route, un permis de conduire (D), la FIMO voyageur, un titre de Sauveteur Secouriste du Travail et, à la clef, un emploi concret et d’utilité publique au sein d’une filiale du Groupe Keolis en Île-de-France.