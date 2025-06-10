De retour cet été !
Vos lignes 1, 4, 17, 45, 76 et R ne circuleront pas du 7 juillet au 31 août 2025. Le TàD prend le relais et vient vous chercher le matin et le soir.
Lignes 1 - 4 - 76 :
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare routière de Bonnières-sur-Seine.
Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare routière de Bonnières-sur-Seine vers un arrêt proche de chez vous.
Ligne R :
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare SNCF de Rosny-sur-Seine.
Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare SNCF de Rosny-sur-Seine vers un arrêt proche de chez vous.
Ligne 45 :
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare d’Épône-Mézières.
Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare d’Épône-Mézières vers un arrêt proche de chez vous.
Ligne 17 :
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination des gares d’Hardricourt et des Mureaux
Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis les gares d’Hardricourt et des Mureaux vers un arrêt proche de chez vous
Qu’est-ce que le TàD Mantois ?
Le Transport à la Demande (TàD) Mantois est ouvert à tout public
• Il fonctionne exclusivement sur réservation
• L’inscription est gratuite sur la plateforme tad.iledefrance-mobilites.fr
Combien ça coûte ?
• La tarification régionale s’applique à ce service (passe Navigo, imagine R, Navigo Liberté + etc.)
• La validation est obligatoire
• Retrouvez la liste des titres de transport sur le site iledefrance-mobilites.fr rubrique « Forfait et Ticket »
Comment réserver ?
Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités dédiée au transport à la demande et sur laquelle vous pouvez :
1. Créer votre compte
2. Réserver votre trajet*
3. Suivre votre TàD en temps réel
4. Evaluer votre trajet
*à partir d’un mois à l’avance et jusqu’à 1 heure avant le départ
Réservez sur :
Appli TàD Île-de-France Mobilités
0800 10 20 20 de 9h à 18h du lundi au vendredi
