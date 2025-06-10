De retour cet été !

Vos lignes 1, 4, 17, 45, 76 et R ne circuleront pas du 7 juillet au 31 août 2025. Le TàD prend le relais et vient vous chercher le matin et le soir.

Lignes 1 - 4 - 76 :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare routière de Bonnières-sur-Seine.

Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare routière de Bonnières-sur-Seine vers un arrêt proche de chez vous.

Retrouvez la liste de vos points d'arrêts en cliquant ici

Ligne R :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare SNCF de Rosny-sur-Seine.

Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare SNCF de Rosny-sur-Seine vers un arrêt proche de chez vous.

Retrouvez la liste de vos points d'arrêts en cliquant ici

Ligne 45 :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination de la gare d’Épône-Mézières.

Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis la gare d’Épône-Mézières vers un arrêt proche de chez vous.

Retrouvez la liste de vos points d'arrêts en cliquant ici

Ligne 17 :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), pour un trajet entre 6h10 et 7h40 depuis un arrêt proche de chez vous, à destination des gares d’Hardricourt et des Mureaux

Pour un trajet entre 18h et 19h30 depuis les gares d’Hardricourt et des Mureaux vers un arrêt proche de chez vous

Retrouvez la liste de vos points d'arrêts en cliquant ici