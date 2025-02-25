Actualités similaires

Lignes 14 et 15
Les itinéraires de vos 2 lignes sont simplifiés ! Désormais, le terminus principal se situe en Gare de Vernouillet-Verneuil.
La ligne 14 relie le Collège Émile Zola de Vernouillet à la Gare de Vernouillet-Verneuil via l’arrêt « Bourdillon » à Vernouillet et circule dans les 2 sens.
La liste des arrêts desservis est accessible via le schéma de ligne ci-dessous :
Schéma de la ligne 14
La ligne 15 dessert les arrêts de l’avenue du Clos des Vignes à Vernouillet et du quartier de la Côte Narbonne à Verneuil-sur-Seine via l’arrêt « Rond-Point Zola ».
Vous pouvez consulter ci-après le nouveau schéma de la ligne 15 :
Schéma de la ligne 15
Lignes 23, 66 et X409
Afin d'améliorer la régularité, de nouveaux temps de parcours et des ajustements d'horaires sont mis en place sur les lignes 23, 66 et X409.
Les nouvelles fiches horaires de vos lignes sont consultables dans la rubrique Me déplacer du portail Île-de-France Mobilités.
Bon voyage sur nos lignes !