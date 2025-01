Dès le 11 septembre, du nouveau sur vos lignes 707, 708 et 709

Votre ligne 707 vous permet de rejoindre plus vite la Gare de Dammartin-Juilly-Saint-Mard depuis Rouvres

La ligne 707 permettra de mieux connecter les habitants de la commune de Rouvres et les salariés de la ZAC des Prés Bouchers.

L'amplitude est élargie de la matin et vous garantit la desserte du premier train de la ligne K en direction de Paris.

Le + : Un bus toutes les 30 minutes avec la ligne 22 entre la Gare de Dammartin-Juilly-Saint-Mard et la Gare de Mitry-Claye.

A partir du 11 septembre 2023, course scolaire supplémentaire à 8h35 pour l'entrée de 9h au collège G.Brassens et d’une course en soirée au départ de la gare de Saint-Mard à 20h20.