Dès le 28 août 2023, du nouveau sur les lignes du territoire de Roissy Ouest

Modifications sur la ligne 11

La ligne 11 améliore l’offre le midi, avec un bus toutes les 10 minutes entre 11h20 et 12h20 en direction de Saint-Denis et entre 12h40 et 13h40 en direction de Goussainville.

3 courses sont ajoutées en fin d’heures de pointe du soir (un départ à 19h24, un à 19h48 et le dernier à 20h12 en direction de Goussainville)