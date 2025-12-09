Actualités similaires

Parce que la sécurité est la priorité de tous, les courses à vocation scolaire seront désormais réalisées en car. Tous les élèves seront ainsi assis et sécurisés. ATTENTION LA CEINTURE SERA OBLIGATOIRE POUR TOUS !

Pour permettre à tous les élèves d'être pris en charge, des modifications sont apportées (courses supplémentaires, modifications d'itinéraires...)

Ligne 3303 :

Création de 2 nouvelles courses scolaires, un doublage départ 7h50 de Zac des Tournesols et une course départ 8h33 de l'arrêt Les Bordes qui desservira la Gare et le Collège Triolet pour rentrer plus tardivement au Collège E. Triolet.

Modification de la course scolaire de 16h20 : les élèves du Collège Elsa Triolet habitant Esmans et La Brosse Montceaux, devront emprunter la ligne 3310 (départ 16h20 du Collège)

Suppression des courses scolaires de 12h25 et 17h12 départ Gare de Montereau : les élèves devront emprunter les courses scolaire de la ligne 3315

Ligne 3304 :

Modification de la course scolaire de 7h53 : Les élèves habitant Petit Buisson, Gardeloup, Nanon et Merlange, devront désormais emprunter la ligne 3307 (départ 7h52 Petit Buisson)

Création d'une course scolaire à 8h45 pour permettre aux élèves de rentrer plus tardivement au Collège P. Eluard et Lycée Malraux.

Ligne 3305 :

Création de 3 nouvelles courses scolaire le soir (doublages) pour desservir le Lycée Malraux et Collège P. Eluard, Rue de la Garenne et Bas Clos.

Ligne 3306 :

Création d'une course scolaire supplémentaire le matin. Tous les itinéraires ont été modifiés. Il n'y aura plus de correspondance à faire à la Mairie de Marolles sur Seine.

Remplacement des courses scolaires de 12h55 et 15h55 du mercredi par le TàD Est (-> réservations sur https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ ou sur l'appli TàD Ile-de-France Mobilités)

Ligne 3307 :

Création de 2 nouvelles courses scolaires (doublages) le soir desservant le Lycée Malraux et le Collège P. Eluard.

Remplacement des courses scolaires de 17h10 et 16h00 au départ de Forges Bourg par le TàD Ouest (-> Réservations sur https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ ou sur l'appli TàD Ile-de-France Mobilités)

Ligne 3310 :

Création d'une course supplémentaire direct pour le Lycée A. Malraux et création d'une nouvelle course pour permettre aux élèves de rentrer plus tardivement dans leurs établissements scolaires.

Création d'une nouvelle course scolaire à 16h20 au départ du Collège E. Triolet (auparavant desservi sur la ligne 3303)

Modification de la course de 17h25 au départ du Lycée G. Eiffel. Les élèves de Gustave Eiffel devront emprunter la ligne 3315 pour une correspondance en Gare de Montereau. Un doublage sera créé pour cette course et les itinéraires seront modifiés.

Ligne 3315 :