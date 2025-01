Vos lignes changent de numéro sur le Grand Versailles

Une renumérotation complète des lignes pour plus de clarté

Pourquoi le numéro de ma ligne de bus change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 900 lignes, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro. Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver la ligne qui vous intéresse. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Comment me repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifi que. Sur le territoire de Grand Versailles, l’ensemble de vos lignes est désormais renommé à partir de l’indicatif «62», auquel est ajouté un chiffre en cohérence avec l’ancien nom de la ligne (Exemple la ligne 2 devient la ligne 6202 et la ligne 11 devient la ligne 6211).

Que va m’apporter ce nouveau numéro ?

Vous allez pouvoir retrouver votre ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro ! Ainsi, lorsque vous taperez son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, vous pourrez accéder directement aux informations qui vous concernent.