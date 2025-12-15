Plus de bus entre Vélizy 2 et Université Paris-Saclay avec la ligne 9108 !
Depuis Vélizy 2 vers Université Paris-Saclay, l'offre de transport est renforcée avec un départ toutes les 12 minutes entre 7h et 9h30. Cela permet d'offrir plus de capacité pour les déplacements effectués le matin en direction du Plateau de Saclay.
Attention, certaines courses seront en terminus à l'arrêt Université Paris-Saclay, consultez les horaires si vous allez en direction de Polytechnique Vauve ou Mairie des Ulis.
Les temps de parcours de la ligne ont également été ajustés afin de mieux prendre en compte les aléas de circulation de la N118, régulièrement congestionnée.
À Courtabœuf, c'est toujours plus de bus !
Depuis le 22 avril 2025, les lignes 4602, 4621 et 4622 assurent la desserte de la zone d'activités de Courtabœuf de façon plus lisible et avec une offre renforcée. Après quelques mois de fonctionnement, deux ajustements sont proposés le matin en semaine sur les lignes 4602 et 4621.
Le matin avant 6h, la ligne 4602 est très fréquentée en direction de Massy-Palaiseau. Pour répondre à cette demande et améliorer les conditions de déplacement des voyageurs, 2 courses sont ajoutées à 4h45 et 5h30. Cela permet un intervalle de 15 minutes entre 4h30 et 6h. En direction du Centre commercial Ulis 2, 1 course est ajoutée.
La ligne 4621 bénéficie également de 2 courses supplémentaires le matin en direction du Centre commercial Ulis 2. Cela permet d'améliorer l'accès à la zone d'activités de Courtabœuf et d'offrir la possibilité d'arriver avant 6 heures dans le secteur de Courtabœuf sud - Parana.
Des renforts d'offre également pour les lignes à vocation scolaire
Après la mise en place le 3 novembre 2025 de deux courses supplémentaires sur la ligne 4614 pour le collège Joseph BARA (Palaiseau), le renfort de la ligne 4659 desservant le collège Alain Founier (Orsay) est prévu avec la mise en place d'un véhicule supplémentaire pour les sorties le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16h15 et 17h15,
Par ailleurs, la ligne 4644 bénéficie également d'un renfort d'offre le soir en direction de Laboratoires. Avec 8 courses supplémentaires et un dernier départ à 20h30 de Massy-Palaiseau, la ligne 4644 permet aux habitants de Villejust et de Nozay de rentrer le soir. En direction de Massy-Palaiseau, l'intervalle sera de 12 minutes entre deux passages.
Ajustement des temps de parcours pour une meilleure régularité
Afin de garantir des horaires de passage adaptés aux conditions de circulation, les temps de parcours de plusieurs lignes sont revus à compter du 5 janvier.
Cela concerne les lignes :
- 4605
- 4606
- 4609
- 4613
- 4617
- 9105
- et les lignes régulières à vocation scolaire (4651, 4653, 4657, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674). Les horaires aux établissements (arrivées le matin et départs le midi ou l'après midi) sont inchangés. Seuls les temps de passage aux arrêts sont ajustés.
Ouverture du nouveau pôle multimodal de Saint-Michel-sur-Orge
Après le réaménagement du pôle de Jouy-en-Josas desservi par la ligne 4609, les travaux de réaménagement de celui de Saint-Michel-sur-Orge s'achèvent. Le projet permet d’améliorer les conditions d’accès à la gare pour tous les types de transport.
Les déplacements des piétons, des bus et des vélos sont priorisés et facilités par la requalification de nombreux espaces publics et la mise en place d’équipements dédiés.
L'arrêt actuel des lignes 4641, 4642 et 4643 situé sur la place sera déplacé dans le nouveau pôle multimodal (direction Massy-Palaiseau).
L'arrêt en direction de la Piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois est inchangé.
Point information travaux
Le territoire connaît de nombreux travaux, qui viennent impacter les conditions de circulation et peuvent générer du retard.
C'est le cas notamment des travaux de l'échangeur de Corbeville (Orsay) qui ont débuté mi-novembre et pour une durée de 3 ans. Sur la N118, la voie véhicules lents a été neutralisée entre Orsay et le Christ de Saclay (direction Paris). La vitesse a également été abaissée à 70km/h. Cela génère du retard sur les lignes 4617, 4627, 9105 et 9108 notamment.
À bientôt sur vos lignes !