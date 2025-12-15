Plus de bus entre Vélizy 2 et Université Paris-Saclay avec la ligne 9108 !

Depuis Vélizy 2 vers Université Paris-Saclay, l'offre de transport est renforcée avec un départ toutes les 12 minutes entre 7h et 9h30. Cela permet d'offrir plus de capacité pour les déplacements effectués le matin en direction du Plateau de Saclay.

Attention, certaines courses seront en terminus à l'arrêt Université Paris-Saclay, consultez les horaires si vous allez en direction de Polytechnique Vauve ou Mairie des Ulis.

Les temps de parcours de la ligne ont également été ajustés afin de mieux prendre en compte les aléas de circulation de la N118, régulièrement congestionnée.