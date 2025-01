Des travaux en gare de Savigny-le-Temple cet été

Cet été la gare routière refait peau neuve afin de devenir accessible à tous. Durant la période de travaux, les lignes du territoire de Sénart seront dispatchées sur 5 différents pôles:

Le pôle Mairie:

Deux arrêts provisoires vont être mis en place le long de la mairie sur le nouveau site propre, accessible en 4 minutes de la gare.

Le premier arrêt sera pour les départ de la ligne 32 et la ligne 31 en direction de Lieusaint- Point de Vue

Le second situé en face sera pour les arrivées de la ligne 33 et la 31 direction Gare de Cesson

Le pôle Louise Michel:

Un arrêt provisoire sera également implanté rue Louise Michel, où vous pourrez trouver les terminus de la ligne 32, l'arrêt de montée de la ligne 33 et à la

rentrée de septembre la ligne 63.

Le pôle Jules Vallès:

Les départs et arrivées des lignes 34, 36 et 37 seront reportés sur les arrêts provisoires situés rue Jules Vallès.

Le pôle Léon Blum:

Un arrêt provisoire sera implanté dans la rue Léon Blum pour accueillir la ligne CPSF cet été et les lignes 61A et 62A à la rentrée de septembre.

Le pôle ZI Savigny Industrie:

Enfin la ligne 50 effectuera ses départs et arrivées à l'arrêt provisoire à l'arrêt ZI Savigny Industrie.