Deux fois plus de bus pour la ligne 401

Afin d’offrir un service de transport adapté aux besoins de mobilité des usagers sur le territoire, le renforcement de la ligne 401 (Versailles – Chantier Gare <==> Maurepas Village) a lieu avec deux fois plus de bus en journée et des services plus tard en soirée, avec l’ajout de 24 courses chaque jour en semaine, pour faciliter les déplacements aux horaires adéquats.

Matin et soir : un bus toutes les 15 minutes du lundi au vendredi (au lieu de 20 minutes)

En journée : un bus toutes les 30 minutes du lundi au samedi (au lieu de l'heure, soit 2 fois plus !)

En soirée : passages jusqu'à 22h du lundi au samedi (au lieu de 21h vers Maurepas)